Nordsachse Ramon „Roselly“ Kaselowsky ist der neue Superstar

Zschernitz/Köln

Samstagabend. RTL. Entscheidungstag bei „ Deutschland sucht den Superstar“. Im Finale der bereits 17. Staffel steht Ramon Kaselowski, der seit vergangenem Wochenende unter seinem Künstlernamen Ramon Roselly antritt. Das Ziel, Superstar zu werden, ist für den 26-Jährigen Nordsachsen zwar schon länger klar, dennoch lasse er es einfach auf sich zu kommen. Wie er kurz vor der Entscheidung noch einmal im Gespräch mit der LVZ verriet.

Wer wird der neue Superstar? Chiara , Joshua , Paulina oder Ramon?

Neben Roselly greifen Chiara D’Amico (18), Paulina Wagner (22), und Joshua Tappe (25) nach der DSDS-Krone. Sie singen in der letzten Liveshow jeweils drei Songs: Ihr Staffelhighlight, einen neuen Song und das von Dieter Bohlen komponierte Final-Lied „Eine Nacht“ – entweder in einer Schlager- oder einer Popversion. Und nach jeder Runde wird es ernst. Denn der Kandidat mit der geringsten Zuschauerresonanz muss die Show direkt verlassen. In der letzten Sendung haben die DSDS-Juroren um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Florian Silbereisen keinerlei Stimmrecht. Allein die Zuschauer entschieden per Telefon-, SMS- und Online-Voting.

Die ersten beiden Entscheidungen übersteht der Nordsachse ohne größere Probleme. Paulina Wagner und Joshua Tappe sind raus. Im Finale trifft er auf 18-jährige Frankfurterin Chiara D’Amico. Beide performen von Dieter Bohlen komponierten Finalsong „Eine Nacht“ in einer Schlager-Version.

„Es war ein krönender Abschluss. Das Lied ist wie für dich gemacht“, sagt Oana Nechiti nach Ramon Rosellys Auftritt. Auch Florian Silbereisen ist voll des Lobes. Obwohl nicht jeder Ton saß und er etwas Nervosität feststellte, sei es „menschlich“ und „bombe“ gewesen. Und Bohlen? Wundert sich erst einmal über die auf einmal fehlende Souveränität und findet sein Lied „gut über die Bühne“ gebracht.

Die Entscheidung: Ramon „Roselly“ Kaselowsky holt sich mit mehr als 80 Prozent aller Zuschauerstimmen als erster Nordsachse klar den DSDS-Titel.

So liefen die ersten Runden der letzten Sendung

Start der Sendung: Ramon Roselly singt als erstes „Tränen lügen nicht“ von Michael Holm. Und der Zschernitzer (Gemeinde Wiedemar) ist sofort in seinem Element. Trotz erster Nervosität. Das kommt auch bei der Jury an. Dieter Bohlen, offenkundig Fan des Nordsachsen sagt: „Alle anderen sind hier bemüht Töne zu treffen. Ramon, macht sich keine Gedanken Töne zu treffen, er trifft einen mitten ins Herz.“ Es sei „Königsklasse“. Florian Silbereisen, der Xavier Naidoo ersetzte, nachdem dieser nach einem rassistischen Video in rechten Netzwerken von RTL aus der DSDS-Jury geworfen worden war, resümierte: „Du hast genau deinen Weg gefunden. Man merkt, du stehst mit 100 Prozent dahinter.“

Ramon Kaselowsky-Roselly hat die 17. Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Quelle: TVNOW / Stefan Gregorowius

In der folgenden Runde singen die verbliebenen drei Kandidaten ihr jeweiliges Staffelhighlight. Für Ramon Roselly ist es das Lied des ersten Castings: „100 Jahre sind noch zu kurz“ von Randolph Rose. „Weltklasse“, sagt Pietro Lombardi und legt eine Schüppe auf seine Bewertung drauf. „Wenn du heute nicht den Finalsong singst, fresse ich echt nen Besen.“

„Das Lied hat mich überhaupt erst hier hergebracht“, sagt der Zschnernitzer. Und es bringt ihn noch ein Stück weiter. Nach der Zuschauerabstimmung ist klar, der Nordsachse ist im Finale. Der Rest ist Geschichte.

Von Mathias Schönknecht