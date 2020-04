Nordsachse Ramon Roselly auf Platz 1 der deutschen Single-Charts

Patienten der Mediclin-Einrichtungen in Bad Düben treffen im Kurpark Familienangehörige. Was eigentlich normal ist, ist angesichts der Corona-Epidemie zum Schutz von Patienten und Klinik-Personal verboten. Aufgrund des Geschehens am letzten Wochenende hat die Stadt für die Osterfeiertage Maßnahmen ergriffen.