Zwei Schüler haben sich in Torgau mit Corona infiziert: Nun schickte das nordsächsische Gesundheitsamt 39 Schüler und fünf Lehrer in Quarantäne. Zuvor wurden in zwei Wohnblöcken in Torgau-Nordwest, wo sich zahlreiche Quarantänefälle konzentriert haben, die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes kontrolliert und dabei weitere Tests vorgenommen.