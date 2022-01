Nordsachsen: Cannabis-Plantage, Drogen und Waffen entdeckt

Nordsachsen

Insgesamt fünf Kilo Crystal, zehn Kilo Marihuana und 300 Ecstasy-Tabletten wurden bei Durchsuchungen in den Landkreisen Nordsachsen und Anhalt-Bitterfeld sichergestellt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig hatten Kräfte des Zollfahndungsamtes Dresden bereits Ende November insgesamt 13 Objekte auf sächsischem Gebiet und in Sachsen-Anhalt durchsucht. Das Zollfahndungsamt informierte am Montag darüber. Wo genau Durchsuchungen stattfanden, dazu machte Ricardo Schulz, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf Nachfrage keine Angaben.

Cannabisplantage entdeckt

Das Zollfahndungsamt hat mitgeteilt, dass der typische Marihuana-Geruch zufällig zur Indoor-Cannabisplantage mit knapp 500 Pflanzen geführt habe. „Diese befand sich in einem Wohnhaus im Landkreis Nordsachsen, welches nicht mit den hiesigen Tatverdächtigen in Verbindung steht“, teilte das Zollfahndungsamt mit.

Bei den Durchsuchungen waren auch 11 000 Euro Bargeld, ein hochmotorisierter Pkw, eine hochwertige Armbanduhr, mehrere Schreckschusswaffen, eine CO2-Schrotflinte, Schlagringe und Butterflymesser sichergestellt worden. Drei deutsche Staatsangehörige, zwei von ihnen 32 und einer 43 Jahre alt, wurden vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig Haftbefehle und ordnete jeweils die Untersuchungshaft an. Inzwischen hat das Amtsgericht Leipzig den Haftbefehl gegen einen der beiden 32-jährigen Tatverdächtigen außer Vollzug gesetzt. Die beiden anderen Männer befinden sich weiter in Untersuchungshaft.

Wert von über 510 000 Euro

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf über 510 000 Euro. An der Maßnahme waren 100 Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Dresden, der Bereitschaftspolizei Sachsen, der Polizeidirektion Leipzig sowie Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes Sachsen beteiligt.

Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die späte Information habe ermittlungstaktische Gründe, so das Zollfahndungsamt.

