Nordsachsen: Gehen Wirte gegen den Lockdown vor?

Jesewitz/Leipzig

Bis Freitag wollen Gastronomen aus Leipzig und Nordsachsen entscheiden, wie sie gegen den neuerlichen Lockdown wegen der Corona-Pandemie, der ihre Branche betrifft, vorgehen. Wie Initiator Fabian Schmidt (31), Miteigentümer des Gasthauses Mr. F&F in Jesewitz am Mittwoch sagte, warte man derzeit eine Entscheidung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Sachsen ab, die seinen Informationen zufolge bis Freitag getroffen werden soll. „Wenn Dehoga Klage erhebt, schließen wir uns dieser an. Wenn nicht, werden wir selber aktiv“, so Schmidt.

Ist Gaststätten-Schließung verfassungskonform?

Seinem Gastro-Bündnis gehören mehrere Betriebe an, die die Beschlüsse der Bundesregierung zum Lockdown, der besonders die Gastronomie hart trifft, auf Rechtmäßigkeit überprüfen lassen wollen. Im Kern geht es darum, ob die angeordnete Schließung von Gaststätten, die seit dem 2. November gilt, verfassungskonform ist oder nicht. Eine sogenannte Normenbeschwerde würde dann bei Gericht eingereicht.

Aufwendige Hygienekonzepte

Die Gastronomen vertreten den Standpunkt, dass sie durch aufwendige Hygienekonzepte, die mit hohen Investitionen verbunden waren, nicht der Grund sind, dass die Corona-Fallzahlen zuletzt so enorm gestiegen sind. Dabei berufen sie sich auf den Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts vom 27. Oktober, der im Bereich der zuordenbaren Infektionen für die Gastronomie einen gleichbleibend geringen Anteil am Infektionsgeschehen ausweist. Schmidt sagt: Besonders die Gastronomie könne die Rückverfolgung von möglichen Corona-Infizierten gewährleisten, weil Gäste Kontaktdaten abgeben müssten.

Von Nico Fliegner