Gerade erst war die monumentale Installation der Japanerin Chiharu Shiota in Leipzig zu sehen. Dort sorgte sie für Spannung mit einem Exponat aus unzähligen roten Fäden und Licht. Jetzt kommt ein weiteres Werk der Ausnahmekünstlerin nach Wermsdorf: Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), die am 15. Mai zum Internationalen Museumstag im Schloss Hubertusburg ihre neue Sonderschau eröffnen, bringen dazu Shiotas Kunstwerk „Zweite Haut“ aus der Sammlung Hoffmann mit. Das Gespinst aus dunklen Fäden ist raumgreifend und hundert Kilo schwer, wirkt aber dennoch mystisch-federleicht.

Installation „Internal Line“ von Chiharu Shiota im Bildermuseum in Leipzig Quelle: André Kempner

Diese Spannung, diese Gegensätzlichkeit soll sich komplett durch die neue Ausstellung ziehen. Nicht allein auf barocken Prunk, wie die Adresse vermuten ließe, immerhin gilt Hubertusburg als größtes Barockjagdschloss Europas, wollen sich die Macher von den SKD konzentrieren, sondern den Besuchern auch andere Einblicke zumuten. Hier Goldstücke aus der Münzsammlung, dort Erinnerungen an die Festungshaft, die Sozialisten wie Karl Liebknecht und August Bebel in Wermsdorf absitzen mussten. Schätzen aus der Rüstkammer wird die lebhafte Beschreibung einer jungen Frau gegenüber gestellt, die heute begeisterte Jägerin ist.

Adolph von Menzel: Die Plünderung des Schlosses Hubertusburg, Holzstich aus: Franz Kugler: Geschichte Friedrichs des Großen. Erstausgabe Berlin, 1840.Sammlung: Kupferstich-Kabinett Quelle: Herbert Boswank

Wie weit der Bogen gespannt wird, lässt der Titel der neuen Schau „Raumschiff Hubertusburg. Traumschloss im Wandel“ bereits erahnen. „Im Gegensatz zu 2013 und 2019 wollen wir uns nicht auf die Glanzzeit des Schlosses beschränken, sondern den Ort mit seinen Brüchen zeigen“, sagt Dr. Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der SKD. Man wolle die Geschichte „nach dem Feuerwerk des Rokokos“ ins Visier nehmen, kündigt er an. Insgesamt sechs Räume werden bespielt und sollen sich jeweils verschiedenen Themen widmen. Dazu gehört natürlich die Jagd, immerhin ließ August der Starke das Schloss für seinen Sohn als Hochzeitsgeschenk bauen, woraufhin fortan der gesamte Hofstaat für Wochen nach Hubertusburg umzog. Aber auch die Plünderung im Siebenjährigen Krieg und der berühmte Friedensschluss spielen eine Rolle.

Selbst Wermsdorfs berühmtester Patient Karl Hans Janke, der bis zu seinem Tod 1988 insgesamt 38 Jahre in der Psychiatrie im Schloss Patient war, kommt hier zu seinen Ehren: Der pathologische Erfinder nervte die DDR-Behörden mit unzähligen Schreiben, in denen er auf technisch mögliche Verbesserungen drängte, außerdem meldete er einige Patente an.

Karl Hans Janke: Flugzeug/Trajekt in der Hubertusburg1969 Quelle: Rosengarten e.V.

Zeichnungen aus seiner Feder, die damals für wahnwitzig gehalten wurden, erstaunen heute niemanden mehr. So hatte Janke schon den Vorläufer eines E-Bikes zu Papier gebracht und an einem Überschallflugzeug getüftelt. Seine und noch viele Geschichten mehr sollen ab 15. Mai im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg zu sehen sein. Die Ausstellung ist an diesem Tag 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt zur Eröffnung ist frei.

„Raumschiff Hubertusburg. Traumschloss im Wandel“ in Wermsdorf, geöffnet vom 15. Mai bis 31. Oktober 2022, donnerstags bis sonntags sowie an Feiertagen 10 bis 17 Uhr, Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Internet: www.skd.museum

Von Jana Brechlin