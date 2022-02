Nordsachsen

Als Wilfried Rößler die Voliere zu seinem Taubenschlag öffnet, wird das Gurren seiner gefiederten Freunde immer heftiger. Etwas hektisch fliegen sie umher, als der 59-Jährige ihr Zuhause betritt. „Das ist normal, die sind jetzt etwas aufgeregt“, sagt Rößler, der in dem beschaulichen Dorf Bennewitz bei Torgau lebt – und von dort aus vor 23 Jahren eine Initiative losgetreten hat, mit der er sich für an Krebs erkrankte Menschen und die Krebsforschung engagiert.

Tierische Aktionen

Genaugenommen war es seinerzeit Tochter Elisabeth, die mit neun Jahren ein echter Wachtel-Fan war und mit dem Vater Japanische Wachteln züchtete. Sie hatte damals einen Beitrag im Fernsehen gesehen, bei dem es um krebskranke Kinder ging. Der hat das kleine Mädchen so sehr berührt, dass es den kranken Kindern helfen wollte. Und so verkaufte sie zunächst Wachteleier und spendete das Geld. Später hat ihr Vater dann die Initiative Tiolino ins Leben gerufen, um das Thema Kinderkrebs mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und durch verschiedene Aktionen mit den Wachteln, später auch Enten und Tauben, Spenden für die Krebsforschung und Vereine und Institutionen zu sammeln, die sich für an Krebs erkrankte Menschen stark machen. Da wussten Vater und Tochter noch nicht, dass ihre Familie einmal selber mit der schlimmen Krankheit konfrontiert wird.

Lesen Sie auch:

69-Jährige besiegt schwarzen Hautkrebs mit Unimedizin und Ayurveda-Spezialisten

Nach überstandener Krebs-OP: Mutzschener Pfarrer wirbt um Respekt in schwierigen Zeiten

Unterstützung für Krebshilfe

Wachteln hat Wilfried Rößler, der Mann mit der unaufgeregten Stimme und dem kantigen Gesicht, keine mehr. Vier Hühner und zwei Laufenten leben auf dem Grundstück in Bennewitz – und über 30 Brieftauben. Weiße und grau gefiederte. Schon als Kind hatte Rößler Brieftauben. Mit dem Fahrrad brachte er die ins 15 Kilometer entfernte Belgern und ließ sie dann fliegen. Für ihn faszinierend, dass sie den Weg stets zurückfanden. Das „Heimfindungsvermögen“ der Brieftauben, wie er es bezeichnet, hat er sich im Zuge seines Engagements für die Krebshilfe in den vergangenen Jahren immer wieder zunutze gemacht. Auf Dorffesten ließ er die Tauben gegen eine Geldspende fliegen, er veranstaltete regelmäßig Hähne-Wettkrähen, Entenrennen, Benefiz-Fußballturniere und vieles mehr. Die Spenden reichte er weiter – an größere gemeinnützige Organisationen wie die Elternhilfe für krebskranke Kinder und die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, beide in Leipzig ansässig. Alsbald konnte er auch auf die Unterstützung von Prominenten setzen. Wissenschaftler und andere fungierten als Schirmherren. So wurden auch die Medien auf Wilfried Rößler, dem Tierwirt aus Bennewitz, und seine Tochter Elisabeth aufmerksam. Bei einer Veranstaltung in Weßnig sei auch die Idee geboren, jedes Jahr im Gewandhaus ein Benefizkonzert zu veranstalten, erzählt er. Dieses Jahr das 22. in Folge.

Diagnose Krebs in der Familie

Die Rößlers waren viel unterwegs. Sie haben Menschen getroffen, berührende Geschichten erfahren, bis das Schicksal die eigene Familie traf. Eva-Maria Rößler, Wilfried Rößlers Ehefrau und die Mutter von Maria, erkrankte an schwer Krebs – und verlor den Kampf. 2012 starb sie Alter von 59 Jahren – für Vater und Tochter brach eine Welt zusammen. „Ich habe dann erstmal nichts mehr gemacht“, erzählt Wilfried Rößler und meint sein bis dato beherztes Engagement im Kampf gegen Krebs. Der Kopf war nicht frei, die Trauer brauchte ihre Zeit. „Jeder geht damit anders um und man kann nicht den Ratschlag geben“, erzählt er. Man müsse jedoch irgendwann „weitermachen“ und „hoffnungsvoll bleiben“, wenn man die Diagnose Krebs erhält. „Die Medizin und die Wissenschaft sind heute schon sehr weit.“

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wilfried Rößler ist jedenfalls wieder hoffnungsvoll. Wenn er von seinem kleinen Enkelsohn erzählt, den er aus dem Kindergarten abholt, mit dem er zu Hause bastelt, spielt und die Tiere füttert, wird sein Gesicht fröhlich. Und wenn er sich erinnert, was die Initiative von ihm und Tochter Elisabeth vor 23 Jahren ins Rollen gebracht hat.

Neue Aktion zur Landesgartenschau

Heute ist internationaler Kinderkrebstag, der 2002 ins Leben gerufen wurde, um auf krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Angehörige aufmerksam zu machen. Den Tag will Wilfried Rößler zum Anlass nehmen, um eine neue Aktion der Öffentlichkeit zu präsentieren. Er möchte dieses Jahr auf der Landesgartenschau in Torgau regelmäßig seine Brieftauben gegen eine Spende fliegen lassen. „Die schlechte Nachricht ist der Krebs, die gute Nachricht, wenn wir da sind mit einem Stand, auch um an die zu erinnern, die den Kampf gegen den Krebs verloren haben.“

Mit den Gartenschau-Verantwortlichen muss er über seine Aktion noch sprechen – und hofft auf grünes Licht. Und dann können Besucher eine Postkarte ausfüllen und einen kleinen Zettel mit persönlichen Worten, der in eine Hülse und die wiederum an den Fuß einer seiner Tauben kommt und dann von Torgau nach Bennewitz fliegt. Dort klebt Wilfried Rößler den kleinen Spruch auf die Postkarte des Spenders und lässt die per Post zustellen.

Rößler hofft, damit wieder Geld einsammeln zu können für die Institutionen, die er unterstützt. Und er weiß aus leidvoller Erfahrung: „Man sollte froh sein, wenn man gesund ist. Das Schicksal ist manchmal so hart.“

Diese Organisationen unterstützt Wilfried Rößler Die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig setzt sich seit 30 Jahren für Familien mit einem krebskranken Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Sie unterstützt die Realisierung der psychosozialen Begleitung, berät und betreut die Familien im ambulanten und stationären Bereich. Am Start ist ein multiprofessionelles Team, das den Familien vom Tag der Diagnosestellung bis in die Zeit der Nachsorge zur Seite steht. „Unser Blick liegt dabei bewusst auf der gesamten Familie, da erfahrungsgemäß alle Angehörigen durch die Krebserkrankung des Kindes enorm belastet sind“, schreibt die Elternhilfe auf ihrem Internetportal.Als gemeinnütziger Verein ist die Elternhilfe stets auf Spenden angewiesen. „Auch der kleinste Beitrag hilft, unsere Angebote weiterhin zu ermöglichen.“ Das Jahr über veranstaltet die Elternhilfe deshalb auch mit Partnern verschiedene Benefizaktionen wie Fußballturniere oder das Benefizkonzert für krebskranke Kinder im Leipziger Gewandhaus, das dieses Jahr am 22. Februar, 19.30 Uhr, stattfindet und kostenlos über das Internet (www.magischeaugenblicke.de) streambar ist. „So hoffen wir, viele Menschen zu erreichen, wieder Kultur zu ermöglichen und durch zahlreiche Spenden den traditionellen Benefizabend erneut zu einem Erfolg werden zu lassen“, so die Elternhilfe. Die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung ist eine Stiftung für Forschung und Heilung, die ebenfalls in Leipzig ihren Sitz hat. Mit Projektmitteln der Stiftung forschen Medizinerinnen und Mediziner an den Universitätskinderkliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an neuen Diagnose- und Therapieverfahren. Die Fördermittel helfen nachhaltig, informiert die Stiftung auf ihrem Internetportal. „Sie stammen aus der Region und stärken mit den Projekten vor Ort den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Mitteldeutschland. Die ausgereichten Fördergelder dienen zumeist als Anschub- und Zwischenfinanzierung, um weitere Mittel zu generieren. Als Faustformel lässt sich sagen: Mit jedem von unserer Stiftung ausgereichten Euro erzielen unsere Fördermittelempfänger vier bis sechs weitere Euro.“ www.elternhilfe-leipzig.de und www.kinderkrebsforschung.net

Von Nico Fliegner