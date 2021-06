Nordsachsen arbeiten am meisten, Leipziger am wenigsten

Leipzig

Knuffen auf dem Land, mehr Freizeit in den Großstädten: Zugespitzt lässt sich so die neueste Arbeitszeit-Bilanz des Statistischen Landesamtes interpretieren. Nach der am Dienstag vorgelegten Statistik verzeichnete der Landkreis Nordsachsen im Jahr 2019 die längste Pro-Kopf-Arbeitszeit im Freistaat, die niedrigste wurde in Chemnitz und Leipzig registriert.

Rund vier Arbeitstage Unterschied pro Jahr

1439 Stunden – das ist die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit eines Erwerbstätigen mit Arbeitsort im Landkreis Nordsachsen. Damit liegt die Region zwischen Taucha, Bad Düben und Oschatz 18 Stunden über dem durchschnittlichen Sachsen-Wert (1421 Stunden) und an der Spitze der sächsischen Kreise. Das sind über zwei Arbeitstage mehr. Dahinter rangieren die Kreise Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und Meißen. Am unteren Ende beim Arbeitspensum je Erwerbstätigen: Chemnitz und Leipzig mit jeweils 1408 Stunden je Person. Damit klafft ein Unterschied von 31 Stunden – rund vier Arbeitstage – zwischen Leipzig und Nordsachsen.

Baubranche vor Handel und Verkehr

Und in welchen Branchen wird am meisten gearbeitet? Wenig überraschend landet hier das Baugewerbe auf Platz 1 – mit 1600 Stunden. Wobei zwischen Bauarbeitern im Vogtland (1615 Stunden) und Leipzig (1584 Stunden) eine weitere größere Spanne besteht. Im Gegensatz dazu betrug die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation in Sachsen nur 1370 Stunden. Als Ursachen für die teilweise gravierenden Arbeitsstunden-Unterschiede zwischen den Regionen und den Branchen führt das Landesamt die permanent steigende Bedeutung von Teilzeitarbeit, den Anteil marginaler Beschäftigung und die ungleiche Verteilung von Ausfallzeiten durch Krankheit oder Kurzarbeit auf.

Von André Böhmer