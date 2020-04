Nordsachsen verteilt Spenden an Pflegeeinrichtungen

Nordsachsen/Eilenburg

Das Landratsamt Nordsachsen hat am Freitag insgesamt 14 000 Mund-Nase-Schutzmasken und 200 Liter Hände-Desinfektionsmittel an vollstationäre Pflegeeinrichtungen ausgegeben. Dabei handelt es sich um Sachspenden, die Bund ( Masken) und Freistaat an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Weiterverteilung gegeben haben. Das Desinfektionsmittel wurde von der Beiersdorf AG gespendet.

Zunächst werden vollstationäre Pflegeeinrichtungen bedacht

„Nach Abwägung der Bedarfe und einer Risikobewertung haben wir uns unter Berücksichtigung der vergleichsweisen Geringfügigkeit der ausgereichten Mittel dafür entschieden, zunächst die vollstationären Pflegeeinrichtungen in Nordsachsen zu berücksichtigen. Diese Einrichtungen haben in großer Zahl Personen der höchsten Risikogruppe auf kleiner Fläche zu versorgen und werden deshalb als erste bedacht“, erklärt Krisenstabsleiter Jens Kabisch.

Weitere Einrichtungen sollen folgen

Anhand der Bettenzahlen hat das Landratsamt Nordsachsen dafür einen Verteilungsschlüssel erarbeitet. Eine gleichmäßige Verteilung der Spenden auf alle ambulanten und stationären Träger im Bereich der Sozial-, Eingliederungs-, Kinder- und Jugendhilfe hätte dazu geführt, dass nur sehr geringe Mengen bei den Empfängern angekommen wären. Im nächsten Schritt sollen dann auch Einrichtungen berücksichtigt werden, die bislang noch nicht zum Zuge gekommen sind. Der Freistaat Sachsen hat bereits eine weitere Spende angekündigt.

Von LVZ