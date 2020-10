Nordsachsen

Am Mittwoch meldete der Freistaat die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner. Und da tauchte Nordsachsen mit 50,1 auf, lag damit über der kritischen 50. Die Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen müssen abhängig von den regionalen Infektionsparametern verschärfende Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens spätestens dann ergreifen, wenn 50 bestätigte Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auftreten. Erste Maßnahmen sind spätestens bei 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu treffen.

Keine Erklärung für sprunghaften Anstieg

„Diesen sprunghaften Anstieg kann ich mir nicht erklären. Ich weiß nicht, welche Zahlen hier zugrunde gelegt werden“, so die erste Reaktion von Landrat Kai Emanuel (parteilos). Er wolle auf den offiziellen Corona-Lagebericht warten. Dann werde sein Team die Zahlen überprüfen und auswerten. Kurz vor 18 Uhr wurde es dann bittere Gewissheit: Der Landkreis Nordsachsen hat den als kritisch geltenden Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten.

Anzeige

Landrat ruft zu besonnenem Handeln auf

Der Landkreis Nordsachsen reagierte auf die aktuelle Entwicklung mit dem weiteren Ausbau der Kapazitäten im Gesundheitsamt, wo auch Personal der Bundeswehr, des Finanzamtes sowie des Robert-Koch-Instituts helfend mitwirkt. Zudem wird eine Allgemeinverfügung erlassen werden. Darin sollen Maßnahmen verankert sein, die die Nachverfolgung der Infektionskette betreffen, aber auch die Verschärfung der Maskenpflicht und Einschränkungen der zulässigen Zahl von Personen bei Feierlichkeiten sowie öffentlichen Veranstaltungen.

„In der aktuell dynamischen Situation ist es wichtig, ebenso ruhig und besonnen, wie entschlossen zu reagieren. Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, das Nachverfolgen der Kontakte nach positiven Corona-Tests weiterhin möglichst lückenlos abzusichern. Und dafür benötigen wir vor allem Informationen“, erklärte Emanuel. Er bat die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zugleich, ihr tagtägliches Handeln zu hinterfragen und auch durch konsequente Anwendung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln Risiken für die eigene Gesundheit möglichst zu vermeiden.

https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Maskenpflicht-auf-oeffentlichen-Plaetzen-und-neue-Corona-Regeln-in-Sachsen-ab-Montag

In Eilenburg hatte es den Oberbürgermeister erwischt. Nachdem Ralf Scheler (parteilos) und zwei Beschäftigte der Stadtverwaltung an Corona erkrankt sind, mussten sich am Mittwoch 65 Mitarbeiter der Stadtverwaltung einem Test unterziehen. Auch bei Sängern des Rinckart-Popchores in Eilenburg gibt es Verdachtsfälle.

26 Infizierte mehr in Nordsachsen

Inzwischen sind – Stand 21. Oktober – 135 aktuelle Fälle vom Gesundheitsamt registriert. Am Vortag waren es noch 109 gewesen. 683 Personen befinden sich derzeit in einer angeordneten häuslichen Quarantäne. Seit Mitte März wurden damit im Landkreis 421 Corona-Fälle gezählt. Für 2212 Menschen wurde seither eine Quarantäne aufgehoben.

Stichwort Inzidenz

In der Epidemiologie und medizinischen Statistik bezeichnet Inzidenz die Häufigkeit von Ereignissen – insbesondere neu auftretender Krankheitsfälle – innerhalb einer Zeitspanne. Die Inzidenz einer Krankheit in einer Bevölkerung wird im einfachsten Fall ausgewiesen als die Zahl der Neuerkrankungen, die pro 100 000 Menschen auftreten.

Von Frank Pfütze