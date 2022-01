Nordsachsens Landrat gegen Arbeitsverbot im Gesundheitswesen

Nordsachsen

Die Impfpflicht steht in Frage, noch bevor sie am 16. März zum Schutz besonders von den Auswirkungen einer Corona-Infektion betroffener Gruppen im Infektionsschutzgesetz für bestimmte Einrichtungen vorgesehen ist. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) möchte nicht geimpften oder genesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitswesens in seinem Landkreis kein Arbeitsverbot erteilen: „Am 16. März wird das Landratsamt Nordsachsen natürlich keine Beschäftigten des Gesundheitswesens daran hindern, ihrer Arbeit nachzugehen, weil sie nicht geimpft oder genesen sind. Einen solchen Automatismus sieht das Bundesgesetz auch gar nicht vor“, teilt Emanuel auf Anfrage mit.

Durch Omikron hat sich die Lage verändert

Vielmehr beginne ab diesem Tag ein mehrwöchiges Verfahren, bei dem die betroffenen Beschäftigten und deren Arbeitgeber angehört werden müssen. Das Landratsamt gehe hier von mehreren tausend Einzelfallprüfungen aus, die natürlich auch eine weitere Belastung des Gesundheitsamtes bedeuten. Allein die Halbierung der Gültigkeit des Genesenen-Status’ von sechs auf drei Monate führe voraussichtlich zu einer Verdoppelung der zu bearbeitenden Fälle.

„Gemäß Infektionsschutzgesetz sind wir außerdem zur Ermessensausübung verpflichtet. Und dieses Ermessen muss selbstverständlich so ausgeübt werden, dass der Versorgungsauftrag der jeweiligen Einrichtung gewährleistet bleibt“, so Emanuel weiter. Ermessensleitende Hinweise von Bund und Land zur praktischen Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fehlen bislang jedoch. „Da sich die Lage durch Omikron inzwischen geändert hat, wird der Gesetzgeber sicher noch einmal neu bewerten, inwiefern eine Impfpflicht weiterhin zielführend ist“, sagt der Landrat.

Unterstützung von der AfD

Unterstützung für seinen Standpunkt erfährt Emanuel von der AfD Nordsachsen. So bedanken sich der Bundestagsabgeordnete René Bochmann und die Landtagsabgeordnete Gudrun Petzold für diese klaren Worte. „Bitte halten Sie an dieser Entscheidung fest und tragen Sie ab dem 16. März dazu bei, dass unser Gesundheitssystem in Nordsachsen nicht kollabiert. Wir als AfD stehen zum Grundgesetz, insbesondere zum Artikel 2, und fest an der Seite derer, die dieses verteidigen und eine bürgernahe sowie realistische Politik umsetzen.“

Sächsische Landräte positionieren sich

Die sächsischen Landräte haben sich zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgetauscht. Nach deren Einschätzung würde die konsequente Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu größeren Problemen in der Versorgung und Betreuung kranker und hilfebedürftiger Menschen führen. Impfpflicht bedeute kein automatisches Tätigkeitsverbot für heute bereits in den betroffenen Einrichtungen Tätige, teilen sie mit. Die vom Sächsischen Landkreistag geforderten ermessensleitenden Hinweise lägen leider bis heute nicht vor. „Es braucht nun schnell klare Antworten von Bund und Land, wie in der Praxis mit der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verantwortungsvoll umgegangen werden soll“, so Landrat Frank Vogel (CDU, Erzgebirgskreis), Präsident des Sächsischen Landkreistages. Für die sächsischen Landkreise stehe die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen Leistungen an oberster Stelle.

