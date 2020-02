Nordsachsens härtester Camper: Laußiger startet zum Wintermarkt nach Schweden

Eilenburg

Kalte, trockene Luft kitzelt die Nase. Der Wind weht leicht, schafft es aber nicht, das Wasser auf dem Kiessee in Eilenburg in Wallung zu bringen. Auf dem Campingplatz ist es menschenleer, die kleinen Parzellen mit den Wohnwagen sind winterfest gemacht worden. Stille – überall. Doch die hält nicht lange an. Ganz am Rand klappert es plötzlich. Beim Nähern des Geräusches kommt ein altes, schwarzes Motorrad mit Seitenwagen ins Blickfeld. Und Frank Rast, einer der Wintercamper im Freizeit- und Erholungszentrum an der Kiesgrube in Eilenburg, der an dem Motorrad herumschraubt.

Jedes Wochenende zum Campen

Den 58-Jährigen zieht es jedes Wochenende und egal bei welchem Wetter auf den Campingplatz, auf dem es 200 Dauerstellplätze und 80 weitere für Kurzzeitcamper gibt. In seiner Wohnung im nahegelegenen Dorf Laußig würde ihm sonst die Decke auf den Kopf fallen, wie er erzählt. Vor fünf Jahren ist seine Frau tödlich verunglückt. „Ich muss da raus.“

Zur Galerie Der Campingplatz und die Kiesgrube versinken weitgehend im Winterschlaf - und Frank Rast genießt es.

Die Natur und die Ruhe tun dem Elektriker und Hobby-Bastler gut. Er kann auf Hektik und große Menschenansammlungen verzichten, obwohl er jeden Donnerstag Folk in Leipzig tanzt und auch sonst die Gesellschaft anderer zu schätzen weiß. Nur viel Getümmel müsse er nicht ständig haben, dies gebe es im Sommer genug auf dem Campingplatz und am 150 Hektar großen See sowieso, der in Eilenburg und Umgebung als erste Freiluft-Badeadresse gilt.

Paradies auf kleiner Parzelle

Frank Rast hat sich dort ein kleines Paradies geschaffen. Auf seiner Parzelle stehen Außensitzmöbel und er hat einen kleinen Teich mit Goldfischen angelegt. Über eine Brücke gelangt er in seinen Wohnwagen, der von einem Vorzelt geschützt ist. Dort hat der Wintercamper alles, was er zum Leben auf dem Campingplatz braucht. Sogar eine Hantelbank, um sich sportlich zu betätigen. Wenn er Lebensmittel benötigt, schwingt er sich kurzerhand aufs Fahrrad und steuert den nächsten Supermarkt in Eilenburg an. Angst, in der dunklen Jahreszeit nahezu der einzige Camper auf dem weitläufigen Platz zu sein, hat er nicht. „Hier ist noch nie etwas passiert. Und vorne haben wir ein elektrisches Tor. Hier kommt nicht jeder rein“, erzählt er.

Oldtimer als Hobby

Langweilig wird es dem 58-Jährigen jedenfalls nicht, auch wenn zurzeit niemand da ist, mit dem er mal einen Schnack über den Camper-Zaun führen kann. Der Laußiger sammelt Oldtimer, vor allem Motorräder, und macht die wieder flott. Wenn das Wetter im Winter einigermaßen mitspielt, nutzt er an den Wochenenden jede freie Minute und schraubt und poliert. Zuletzt tüftelt er an einer alten Jawa mit Honda-Motor und Seitenwagen, Baujahr 1992. Mit der geht er nun auf die Reise. Nicht ins Eilenburger Umland, sondern etwas weiter weg – nach Schweden. „Ich fahre regelmäßig nach Norwegen oder Schweden. Dort herrschen im Winter manchmal minus 30 Grad“, erzählt der Oldtimer-Fan.

Reise nach Jokkmokk

Diesmal zieht es ihn nach Jokkmokk, einem rund 2800 Einwohner zählenden Ort ganz im Norden des Landes, der als Zentrum der Kultur der Samen gilt, einem kleinen Volk. „Dort will ich den Wintermarkt besuchen“, erzählt der Camper von einer Besonderheit, die ihn fasziniert. Der Wintermarkt habe eine lange Tradition. Seit 1605 bieten Samen aus ganz Lappland ihre Waren an. Rund 40 000 Menschen besuchen jährlich den Markt, der sich in einen historischen und einen modernen unterteilt. Dabei spielt die Kultur eine bedeutende Rolle. Es gibt Kunstausstellungen, Film- und Tanzvorführungen, Vorträge, Musik, Konzerte und Naturerlebnisse. Auf dem Markt selber kann man Kleidung, Schmuck, Holzgegenstände und samische Wild- und Fischspezialitäten kaufen – ein echtes touristisches Highlight.

Übernachten im Wohnmobil

Frank Rast wird die Strecke nicht mit dem Motorrad direkt absolvieren, sondern mit einem alten Mercedes-Wohnmobil, das ihm als Unterkunft dient. Das Mobil steht bereits auf dem Campingplatz in Eilenburg. „Hier muss ich noch ein paar Handgriffe vornehmen“, sagt er. Unter anderem müsse die alte Jawa verstaut werden, mit der er vor Ort in Jokkmokk mobil sein will. Sollte dort mal die Technik versagen, kennt er viele Anlaufstationen, wo er Ersatzteile bekommt. Übernachten wird er in seinem Wohnmobil, denn während des Wintermarktes eine feste Unterkunft zu finden, ist schwierig, es sei denn, man bucht schon sehr lange im Voraus. Aber darauf hat Frank Rast verzichtet. Wen wundert’s: Das Campen liegt dem Nordsachsen naturgemäß ohnehin mehr – ob nun in Schweden oder am Kiesee in Eilenburg.

Von Nico Fliegner