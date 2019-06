Als Metallfacharbeiter in Sachsen konnte man 2017 in etwa 2300 Euro brutto verdienen. Wer im selben Zeitraum im selben Beruf und mit der gleichen Anforderung in Westdeutschland an der Werkbank stand, hatte gut 3500 Euro in der Lohntüte. Das geht aus einem Datensatz der Bundesregierung hervor.