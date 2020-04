Notbetreuung: Diese Berufe gehören in Sachsen nun zur kritischen Infrastruktur

Leipzig

Die Entscheidung der Landesregierung ist deutlich. Auch in den kommenden zwei Wochen bleiben Schulen und Kitas in Sachsen geschlossen. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht abzusehen. Viele Eltern dürften dennoch aufgeatmet haben, denn die Liste mit den Berufen, in den Arbeitnehmer die Notbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen können, wurde deutlich ausgeweitet.

Auf der Liste sind die sogenannten „Sektoren der Kritischen Infrastruktur“ aufgeführt und gliedert sich in die Bereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Öffentliche Infrastruktur und Versorgungssicherheit, Einzel- und Großhandel, Handwerk, Ernährungs- und Landwirtschaft, Gesundheitsversorgung und Pflege sowie Bildung und Erziehung.

Anzeige

Weiterhin stehen dort etwa Polizisten, Ärzte oder Apotheker. Inzwischen sind dort aber auch etwa Notare, Steuerberater, Bestatter, Einzelhandelsverkäufer, Handwerker oder Tierpfleger aufgeführt. Wie viele Menschen insgesamt in Sachsen in den Berufen auf der Liste arbeiten und Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung haben ist aber unklar. Doch mit der neuen Liste könnte die Zahl der Kinder in den Einrichtungen ab Montag wieder deutlich zunehmen.

Weitere LVZ+ Artikel

Notbetreuung in Sachsen : Ausnahmen möglich

Weiterhin gilt aber: Nur wenn beide Eltern in einem der systemrelevanten Berufe arbeiten, können die Kinder in die Notbetreuung. Eine Ausnahme gilt für die Bereiche: Gesundheitsversorgung und Pflege, Rettungsdienst (einschließlich Berufsfeuerwehr), Öffentlicher Personennahverkehr, Polizei- bzw. Justizvollzugsdienst, Schuldienst und Kindertagesbetreuung (einschließlich Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen mit betreuungspflichtigen eigenen Kindern) sowie Kommunal- oder Staatsverwaltung (sofern ein Personensorgeberechtigter mit Aufgaben der Bekämpfung der Corona-Pandemie betraut ist).

In diesen Bereichen kann die Notbetreuung auf wahrgenommen werden, wenn nur ein Elternteil in dem Bereich arbeitet und „und aufgrund dienstlicher und betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert ist und eine Betreuung durch den anderen Personensorgeberechtigten nicht abgesichert werden kann“, wie es von der Landesregierung heißt. Voraussetzung ist außerdem, „dass eine Betreuung durch den anderen Personensorgeberechtigten nicht abgesichert werden kann“.

Von luc