Dresden

Die sächsische Landesregierung hat eine neue Corona-Schutzverordnung beschlossen: In einigen Bereichen erfolgen weitere Lockerungen – allerdings nur, wenn die Überlastungsstufe nicht überschritten ist. Aktuell liegt Sachsen bei der Bettenbelegung in den Krankenhäusern deutlich unter dieser Obergrenze. Die Verordnung gilt vom 6. Februar bis 6. März. Hier die neuen Regeln im Überblick.

Überlastungsstufe

Die Lockerungen werden an eine entscheidende Größe gebunden: Maßgeblich ist die Bettenkapazität in den Krankenhäusern – die Inzidenz spielt keine Rolle mehr. Damit entfällt auch die bisherige Hotspot-Regelung, die regional Lockdowns vorgesehen hatte.

Grundsätzlich gilt die Überlastungsstufe von 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen und 420 Schwerkranken auf Intensivstationen. Wird einer der beiden Werte an drei aufeinander folgenden Tagen wieder überschritten, müssen ab dem übernächsten Tag die Lockerungen zurückgenommen werden (3+2-Regel). Entgegengesetzt gilt: Werden diese beiden Obergrenzen an drei aufeinander folgenden Tagen unterschritten, sind Lockerungen ab dem übernächsten Tag möglich (3+2-Regel) – das ist aktuell der Fall.

2G-Nachweis und Kontakterfassung

Die neue Notfall-Verordnung sieht – neben den Schutzmaßnahmen – drei wichtige Änderungen vor. Zum ersten wird die Altersgrenze für Personen, die einen Impf-oder Genesenen-Nachweis durch einen tagesaktuellem Test ersetzen können, auf das vollendete 18. Lebensjahr erhöht (bisher 16). Das ist für die 3G-Regelung wichtig.

Zum zweiten wird eine entscheidende Ausnahme von der zusätzlichen Testpflicht nach der 2G-plus-Regel klargestellt: Vollständig Geimpfte, die zudem ein Genesenen-Zertifikat vorlegen können, bleiben von der zusätzlichen Testpflicht befreit. Der Genesenen-Status gilt in diesen Fällen unbefristet. Und zum dritten: Zugleich entfällt die Pflicht zur Kontakterfassung in Einrichtungen oder für Angebote, für deren Öffnung 2G plus gilt.

Beherbergung und Tourismus

In diesem Bereich gibt es weitere Lockerungen, wenn die Überlastungsstufe nicht überschritten ist. Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sowie touristische Bus- und Bahnfahrten sind mit der 2G-plus-Regel gestattet (bei Anreise beziehungsweise Fahrtantritt). Neu ist, dass für sogenannte nicht-touristische Beherbergungen – etwa Dienstreisende, Berufsschüler oder Monteure – die 3G-Regel ab 6. Februar wieder eingeführt wird. Letztere Vorgabe greift nur, wenn die Überlastungsstufe wie derzeit nicht überschritten ist.

Gastronomie

Hier gibt es größere Änderungen: So lange die Überlastungsstufe nicht erreicht ist, dürfen Gaststätten und Cafés wieder mit 2G (innen und außen) sowie ohne zeitliche Beschränkungen öffnen dürfen – also ab kommenden Sonntag. Werden die Höchstmarken der Klinikbelegungen allerdings überschritten, treten die bekannten 2G-plus-Vorgaben und die Schließzeit von 22 Uhr in Kraft.

Messen und Kongresse

Die Durchführung von Messen und Kongressen ist wieder möglich, wobei für die Besucherinnen und Besucher einen 2G-plus-Nachweis für den Zutritt benötigen. Eine Kapazitätsbeschränkung gilt nicht, so lange die Überlastungsstufe unterschritten bleibt. Andernfalls gilt als Richtgröße: Je vier Quadratmeter Ausstellungs- beziehungsweise Veranstaltungsfläche ist eine Person erlaubt.

Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen macht die neue Verordnung höhere Zuschauerzahlen möglich. Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie bei Sportveranstaltungen sind 50 Prozent der Höchstkapazität beziehungsweise maximal 2000 Personen gestattet. Wahlweise kann bei größeren Veranstaltungen – etwa Bundesligaspielen von RB Leipzig oder Dynamo Dresden – die Auslastung 25 Prozent betragen, dann gibt es keine Obergrenze der Zuschauerzahlen. Für Besucherinnen und Besucher gilt jeweils 2G plus.

Sollte die Überlastungsstufe wieder überschritten werden, darf die Höchstkapazität nur noch zu 50 Prozent mit bis zu 500 Besucherinnen oder Besuchern ausgeschöpft werden. Oder es können 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 25 Prozent Auslastung teilnehmen.

Sport

Für den Sport werden die bestehenden Regelungen bis zum 6. März verlängert. Das heißt unter anderem, die Altersgrenze für Amateur- beziehungsweise Breitensport gilt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr – und zwar unabhängig von Inzidenzen oder Klinik-Überlastungsstufe. Trainerinnen und Trainer müssen über einen 3G-Status verfügen.

Sportanlagen – inklusive Skilifte – dürfen wie auch Fitnessstudios weiterhin öffnen, sofern die Überlastungsstufe nicht erreicht ist: innen mit 2G plus, außen mit 2G. Für Bäder und Schwimmhallen gilt ebenfalls 2G plus. Eine Änderung gibt es: Bei 2G plus entfällt künftig die Kontakterfassung. Insgesamt gelten für den Vereinssport keine Kontaktbeschränkungen, dagegen unterliegt der private Sport den Kontaktbeschränkungen.

Kultur und Freizeit

Zum einen steigen die maximalen Zuschauerkapazitäten (siehe oben unter „Veranstaltungen“) – und zum anderen fallen in diesem Bereich weitere Einschränkungen weg. Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen bereits mit der 2G-Regel unabhängig von Inzidenz und Bettenbelegung öffnen. Das gilt ab 6. Februar nun auch für Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Opern oder Konzerthäuser – hier allerdings mit der 2G-plus-Vorgabe.

Für den Zutritt zu Bibliotheken, Archiven sowie den Außenbereichen von zoologischen und botanischen Gärten wird ein Nachweis nach 3G-Regel benötigt. Darüber hinaus muss eine Kontakterfassung erfolgen. Proben von Laien und Amateuren im Kulturbereich (wie etwa von Chören und Orchestern) sind mit 2G plus möglich.

In Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen ist 2G plus vorgeschrieben. Auch Saunen dürfen weiterhin mit 2G plus öffnen (außer Dampfsaunen). Dagegen gilt in Solarien 2G, genauso für Kunst-, Musik- und Tanzschulen.

Weiterhin geschlossen bleiben Diskos, Clubs und Bars.

Versammlungen

Für Versammlungen unter freiem Himmel gelten keine Obergrenzen mehr. Sollte die Überlastungsstufe überschritten werden, sind sie mit maximal 5000 Teilnehmenden möglich. In beiden Fällen ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Für Versammlungen im Inneren ist die 3G-Regel zu beachten. Darüber hinaus gelten Kapazitätsbeschränkungen von entweder 50 Prozent der Raumkapazität, aber maximal 500 Teilnehmenden oder 25 Prozent mit maximal 1000 Personen zeitgleich.

Einkaufen

Die Regelungen für den Handel werden gelockert. Kundinnen und Kunden im Einzelhandel, in Bau- oder Gartenmärkte benötigen nur noch einen 3G-Nachweis, zudem entfällt die Beschränkung der Öffnungszeiten. Diese Änderungen gelten, so lange die Überlastungsstufe nicht überschritten ist.

In Städten oder Einkaufszentren kann weiterhin eine „Bändchen-Regelung“ angewendet werden. Kundinnen und Kunden müssen dann nur ein Mal zur Kontrolle und erhalten eine Nachweis, der den Zutritt für die Geschäfte gestattet.

Ausnahmen gibt es für Waren des täglichen Bedarfs: Lebensmittelhandel, Tierbedarf, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Orthopädieschuhtechniker, Optiker, Hörgeräteakustiker, Ladengeschäfte des Zeitungsverkaufs, Tankstellen und Großhandel für Gewerbetreibende.

Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unterliegen einer Kapazitätsbeschränkung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter. Bei über 800 Quadratmetern darf für die über der Grenzmarke liegenden Fläche ein Kunde pro 20 Quadratmeter eingelassen werden.

Dienstleistungen

Unabhängig von Inzidenzen oder Bettenkapazitäten dürfen körpernahe Dienstleistungen ausgeführt werden: Kosmetik-, Tattoo- und Nagelstudios müssen aber genauso wie Fußpflegen die 2G-Regel beachten. Dagegen wird Prostitution nur unterhalb der Klinik-Überlastungsgrenze mit 2G plus gestattet. Eine Ausnahme bilden Friseure: Hier gilt 3G (geimpft, genesen oder getestet) unabhängig vom Bettenindikator. Es sind jeweils FFP2-Masken vorgeschrieben, wie in allen Innenräumen und beim Einkauf auch.

Weitere Änderungen sehen die Corona-Gleichstellung von Anbietern wie Reisebüros, Versicherungsagenturen oder Finanzdienstleistern vor. Das heißt, dass für diese Bereiche künftig allgemein die 2G-Regel unabhängig von der Überlastungsstufe gilt, die Kontakte müssen erfasst werden.

Schüler von Fahr- oder Bootsschulen und ähnlichem benötigen für die Teilnahme am Unterricht nur noch einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (3G). Die Betreiber müssen neben der Nachweiskontrolle aber die Kontakterfassung sicherstellen.

Kontakte und Treffen

Die Treffen bleiben stark eingeschränkt: Ein Hausstand darf sich lediglich mit einer ungeimpften Person aus einem anderen Haushalt treffen – Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, vollständig geimpfte und genesene Erwachsene sowie persönliche Assistenten von Menschen mit Behinderungen werden nicht mitgerechnet. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften ausschließlich von Geimpften und Genesenen gibt es eine Teilnehmerbegrenzung auf 10 Personen.

FFP2-Pflicht

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht weiterhin in allen Innenräumen – also beispielsweise in Geschäften, Büros und Praxen sowie in Bussen, Bahnen und Taxis. Lediglich Kontrolleurinnen und Kontrolleure dürfen medizinische Masken tragen. Diese Ausnahme gibt es ebenfalls für Schülerinnen und Schüler.

Kirchen, Beerdigungen, Hochzeiten

Kirchen und Religionsgemeinschaften können wie bisher unter der Maßgabe von 3G zusammenkommen. Heißt, nur Geimpfte, Genesene und Getestete.

Die zulässige Zahl der Personen, die an einer Beerdigung teilnehmen dürfen, steigt auf 50, wobei weiterhin die 3G-Regel beachtet werden muss. Parallel wird eine Regelung für Hochzeiten eingeführt: Eheschließungen sind ebenfalls mit höchstens 50 Personen (3G) möglich. Allerdings – und das ist der Wermutstropfen – gelten diese Lockerungen ausschließlich für die offiziellen Akte und nicht für anschließende Feiern.

Von Andreas Debski