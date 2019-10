Kind mit Fieberkrampf: Notruf aus Wurzen bleibt in der Warteschleife hängen

Wurzen

Es müssen die wohl schlimmsten Minuten für die Eltern der kleinen Stephanie gewesen sein. Anfang September erlitt das 15 Monate alte Mädchen einen schweren Fieberkrampf. Mutter Susann eilt sofort zum Telefon und wählt den Notruf 112 – es ist kurz nach 22 Uhr. Doch am anderen Ende der Leitung bleibt es stumm – minutenlang. Der Anruf hängt in der Warteschleife. Nichts passiert, kein Dispatcher der Integrativen Rettungsleitstelle in Leipzig nimmt ab.

Vater bringt seine Tochter selbst in die Notaufnahme

Das Gebäude der Integrierten Rettungsleitstelle in der Leipziger Gerhard-Ellrodt-Straße. Quelle: Andre Kempner

„Ich bin damals mit meinem Mann gleich nach Wurzen gefahren und mit uns die Ungewissheit, ob Stephanie noch lebt“, schildert Hamann die dramatische Nacht für alle Angehörigen. Erst später erfuhr sie unter anderem aus dem Krankenhaus, dass Beschwerden über die Rettungsleitstelle keineswegs selten sind, seitdem der Freistaat die Notrufeinrichtungen zentralisierte.Die Leipziger Schaltstelle ging Ende Januar 2016 in Betrieb und umfasst eine Fläche von etwa 4000 Quadratkilometer mit über einer Million Einwohnern in der Stadt Leipzig, sowie den Landkreises Leipzig und Nordsachsen.

Schreiben an Landrat Henry Graichen

Zu den erklärten Gegnern der Neuausrichtung gehört von Beginn an Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Aber auch Notärzte der Region äußern begründete Zweifelam zentralen Leitsystem, zumal es bereits konkrete Hinweise akuter Gefährdung von Menschenleben gebe.

Was der jungen Familie in Wurzen kürzlich passierte, ließ Hamann jetzt Berger wissen und informierte zugleich Landrat Henry Graichen per Brief. Darin schrieb sie: „Es werden Einsparungen vorgenommen, die zu Lasten der Bürger gehen.“ Und: „Ich wünsche mir, dass ich damit einen Denkanstoß geben kann, um das Problem ernst zu nehmen und eine Lösung für diesen Notstand zu finden.“

Kritik an Sparpolitik im Gesundheitswesen

Ihre Kritik, betont sie, richte sich nicht an die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle, sondern vielmehr an das System der Sparpolitik im Gesundheitswesen. „Als Bewohner des ländlichen Raumes kann es einem angesichts dieser Tatsachen nur Angst und Bange werden.“ Dazu zähle gleichfalls die Verschlechterung der Hilfsfristen. Laut sächsischem Landesrettungsdienstplan sollten jene zwölf Minuten in 95 Prozent aller Fälle eingehalten werden. Allerdings zeigt eine Übersicht der Träger des Rettungsdienstes für das zweiten Halbjahr 2018, dass der Landkreis Leipzig lediglich mit einer Quote von 65,78 Prozent zu Buche steht und der Landkreis Nordsachsen mit 72,8 Prozent.

Erhöhtes Anruf- und Notfallaufkommen

Übrigens führte die Branddirektion Leipzig auf Anfrage eine „umfassende Recherche“ zum Vorfall in Wurzen durch und teilte danach mit: „Zum Zeitpunkt des Anrufes lag ein erhöhtes Anruf- und Notfallaufkommen vor, sodass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Gespräch befanden.“ Aufgrund dessen konnte der Anruf nicht unverzüglich angenommen werden. Deswegen verbleibe der Anrufer in der Warteschlage, „bis der nächstverfügbare freie Disponent den Anruf entgegennimmt“. Damals sei der Anruf, welcher sich in der Warteschlange befand, leider vorher beendet worden. „Dies ist bedauerlich, aber in Anbetracht der persönlichen Ausnahmesituation durchaus nachvollziehbar.“

Zuletzt versicherte die Branddirektion, dass die Leitstelle bestrebt sei, Hilfsersuchen möglichst schnell zu bearbeiten. Daher würden die Abläufe stets optimiert sowie die Anzahl der im Notruf eingesetzten Mitarbeiter angepasst. „Wir hoffen, dass sich die Patientin auf dem Weg der Besserung befindet.“

Hamann zum Schluss: Mein Dank gilt vor allem den Schwestern und Ärzten der Kinderstation, die sich rührend um Stephanie gekümmert haben.“

Von Kai-Uwe Brandt