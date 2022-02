Dresden

Das Warten hat ein Ende. Sachsen startet am kommenden Montag mit den Corona-Impfungen des proteinbasierten Impfstoffs Novavax. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Dresden mit. Demnach steht der Impfstoff für den Freistaat ab Freitag im Berliner Bundesgesundheitsministerium zur Abholung bereit. Die erste Lieferung umfasst für Sachsen 69.000 Impfdosen. Sie werden gemäß Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zunächst den Beschäftigten aus dem Gesundheits- und Pflegebereich angeboten, die ab 16. März von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. „Ich freue mich, dass der neue Proteinimpfstoff von Novavax endlich verfügbar ist“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Sie wisse aus vielen Gesprächen, dass es zahlreiche Menschen gebe, die auf diesen Impfstoff gewartet haben.

Ab zweiter Lieferung auch für Arztpraxen

Aufgrund der geringen Liefermengen wird es aber in jedem Landkreis und jeder Kreisfreien Stadt in einem staatlichen Impfzentrum nur ein Novavax-Angebot geben. Die Sächsische Impfkommission (SIKO) empfiehlt die Impfung mit dem Impfstoff von Novavax allen Personen ab 18 Jahre. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Impfungen mit einem Abstand von 21 Tagen empfohlen. Ungeimpfte Personen mit einer durchgemachten Coronavirus-Infektion können eine Impfstoffdosis Novavax frühestens nach 28 Tagen (optimal ab 3 Monaten) zur Komplettierung der Grundimmunisierung erhalten.

Hier wird Novavax verimpft – Dresden: Impfzentrum Messe Dresden – Leipzig: Impfzentrum Alte Messe – Chemnitz: Impfstelle Wilhelm-Rabe-Straße 6 – Landkreis Bautzen: Impfstelle Kamenz, Volkshochschule – Landkreis Erzgebirge: Impfzentrum Aue, Lindenstr. 46c – Landkreis Görlitz: Impfstelle Löbau, Blumenhalle – Landkreis Leipzig: Impfstelle Geithain, Jugendtreff R 9 – Landkreis Meißen: Impfstelle Neumarkt Arkaden Meißen – Landkreis Mittelsachsen: Impfstelle Freiberg, Meißner Gasse 19 – Landkreis Nordsachsen: Impfstelle Bürgerhaus Eilenburg – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Impfstelle Jugendherberge Pirna-Copitz – Landkreis Vogtland: Impfzentrum Eich – Landkreis Zwickau: Impfstelle Zwickau, Autohaus Lueg

Mit der ersten Novavax-Lieferung werden neben staatlichen Impfstellen auch Krankenhäuser für Impfungen des Personals sowie kommunale Impfstellen beliefert. Ab der zweiten Lieferung werden auch niedergelassene Arztpraxen einbezogen. Nach der ersten Lieferung von 69.000 Dosen erwartet Sachsen in den darauffolgenden beiden Wochen jeweils 48.000 Dosen, in der Woche danach 30.000 Impfdosen. Es wird jeweils die Hälfte zur Absicherung der Zweitimpfung zurückgelegt.

Von André Böhmer