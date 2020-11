Novemberstart in Leipzig: Erst Frühlingsluft, dann kommt die Nebel-Lotterie

Leipzig

Erst gibt’s einen Hauch November-Frühling, dann folgt die Nebel-Lotterie. Zum Start in die Woche wird es am Montag zunächst sehr mild: Bis zu 23 Grad sind in der Spitze drin! Auch im Raum Leipzig kann es noch einmal knapp für die 20-Grad-Marke reichen. „Da kommt ein kräftiger Wärmeberg zu uns, das ist für Anfang November schon sehr ungewöhnlich mild“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Zur Wochenmitte nur noch knapp 10 Grad im Raum Leipzig

Doch danach geht’s mit der Temperatur rapide bergab, zur Wochenmitte wird es rund zehn Grad kühler . „Man kann auch sagen: Wir kommen endlich mal in den Normalbereich für November“, so Wetterexperte Jung. Im Raum Leipzig kann es Donnerstag und Freitag mit höchstens 9 Grad sogar im einstelligen Temperaturbereich bleiben, besonders in den Morgenstunden wird es mit Werten nur knapp über dem Gefrierpunkt empfindlich kalt.

„Wir bekommen in dieser Woche eine typische Inversionswetterlage. Das heißt: Oben blau, unten grau“, kündigt Dominik Jung an. Fürs mitteldeutsche Flachland bedeutet das: Es gibt eine Nebel-Lotterie! Die Sonne kann es in diesen Tagen sehr schwer haben: Wo sie es im zähen Nebel nicht schafft, sich durchzusetzen, wird tristes Novembergrau den ganzen Tag über dominieren.

Bis Mitte November kein Frühwinter in Sicht

Wenig Hoffnung macht der Meteorologe indes in Sachen Frühwinter: Ab dem Wochenende wird es schon wieder wärmer. „Bis zur Monatsmitte sehen alle Wettermodelle keinen Wintereinbruch. Danach gehen die Berechnungen etwas auseinander. Aber auch hier kann man seriös nicht von Eis und Schnee sprechen: Die meisten Modelle sehen eher weiter einen eher milden November.“

Die Schock-Prognose für Ski- und Rodel-Fans: Der klassische Wintermonat Januar könnte nach dem Langzeitwettermodell des US-Wetterdienstes NOAA im Osten Deutschlands bis zu 4 Grad wärmer als normal ausfallen. Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Wintertrend: Januar bis vier Grad zu warm!

Und auch die Langfrist-Prognose zum Winter 2020/21 verspricht keine weißen Landschaften. Im Gegenteil: Die letzte Trend-Aktualisierung des amerikanischen Wetterdienstes NOAA dürfte Ski- und Rodelfans eher schockieren. Danach weicht der Dezember mit bis zu drei Grad nach oben deutlich vom langjährigen Temperaturmittel ab. Der klassische Wintermonat Januar könnte sogar komplett ins Wasser fallen: Hier gibt es im Langzeit-Trend jetzt sogar eine Abweichung von vier Grad für den Osten Deutschlands.

„Natürlich gibt es bei solchen langfristigen Prognosen immer Unsicherheiten und Abweichungen“, relativiert Wetterexperte Jung. „Allerdings ist schon auffällig, dass der Trend seit Wochen nur eine Richtung kennt: Mild, mild, mild. Wenn das wirklich so eintritt, dann kocht der nächste Winter nur auf ganz kleiner Sparflamme.“ Von einem Jahrhundertwinter, den einige Meteorologen angeblich heraufziehen sehen, hält Jung allerdings gar nichts: „Davon kann nach Stand der seriösen Modelle wirklich gar keine Rede sein.“

