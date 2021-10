Leipzig

Nach Helsinki oder Genf könnte künftig auch Leipzig genannt werden, wenn es um bedeutende Abrüstungsverträge geht. Das Start Up The Nu Company lädt die Riesen der Lebensmittelbranche am 21. Oktober zu einem Schokoriegel-Abrüstungsgipfel in die Messestadt ein. Nestlé, Storck, Ferrero, Mars, Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli, Bahlsen, Gourvita und Hachez sollen dann beschließen, ihre Kalorienbomben abzurüsten und den Zuckergehalt in Schokoriegeln um mindestens 30 Prozent zu reduzieren.

„Hey Goliath, wir müssen reden“

In der Dresdner Manufaktur. Quelle: The Nu Company

Was auf den ersten Blick wie ein reiner PR-Gag anmutet, ist mehr. Derzeit sind mehr als 50 Prozent der Erwachsenen und 15 Prozent der Kinder in Deutschland übergewichtig. Jeden Tag landet eine LKW-Ladung Plastik im Meer, der Konsum von tierischen Lebensmitteln nimmt zu. Und: Noch immer arbeiten über 1,5 Millionen Kinder weltweit auf Kakaoplantagen. Nu-Mitgründer Christian Fenner (30) sagt, man gehe deshalb einen Schritt auf große Hersteller zu, um gemeinsam einen neuen Weg einzuschlagen.

Aufs Firmengelände von Nestlé beispielsweise fuhr man mit einem orangenen Truck, auf dem stand: „Hey Goliath, wir müssen reden!“ Das Echo bei den Großkonzernen sei durchaus freundlich, denn der Druck auf die Branche steige. „Wir wissen, dass es nicht von heute auf morgen Veränderungen geben wird. Aber wir wollen einfach verstehen, wo es hakt“, sagt Fenner. Eine Art Reinheitsgebot wie beim Bier müsse doch möglich sein.

„Schokolade ist eine Diva“

„Nu“ ist übrigens keine Anlehnung ans Sächsische, sondern steht für neue Produkte. Die drei Firmengründer – aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und aus Nordrhein-Westfalen – lernten sich beim Studium in Aachen kennen. „Wir waren alle auf dem Weg in die Wirtschaft“, sagt Fenner. Daraus wurde allerdings nichts. „Wir haben gemerkt, dass unsere Herzen für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung schlagen. Und wir wollten kein kleines Rädchen in Großkonzernstrukturen sein.“ Die entscheidende Idee kam dann – wo sonst? – in der WG-Küche.

Schließlich seien alle drei begeisterte Schokoriegel-Konsumierer. „Ich selbst esse noch immer jeden Tag ein bis zwei davon“, sagt Fenner. Gemeinsam mit Mathias Tholey (32) und Thomas Stoffels (33) betrieb er in den ersten vier Jahren zunächst in Dresden eine kleine Manufaktur. „Wir haben alles selbst gemacht.“ Dadurch aber sei die Liebe zur Schokolade nur noch größer geworden. Denn: „Schokolade ist eine Diva, ihre Herstellung sehr komplex.“

„So funktioniert Marktwirtschaft nicht“

Für jeden Riegel wird ein Baum gepflanzt. Quelle: Gary S. Chapman

Die Produkte von The Nu Company sind natürlicher Herkunft in Bio-Qualität, vegan, ohne raffinierten Zucker und eingehüllt in eine speziell entwickelte heimkompostierbare Verpackung aus Zellulose. Dazu wird für jedes verkaufte Produkt ein Baum gepflanzt. Irgendwann aber habe man die Produktion an Hersteller abgeben müssen, denn derzeit würden rund eine Million Riegel im Monat produziert – für Lebensmitteldiscounter, Drogerieketten, Bioläden.

Über den Gipfel in Leipzig geben sich drei Firmengründer keinen Illusionen hin. Man werde es nicht schaffen, dass der bisherige Süßkram einfach mal so aus den Regalen verschwände. „So funktioniert die Marktwirtschaft nicht. Aber es könnte neue Marken geben, die zeigen: Du kannst genießen, Du kannst Spaß haben, Du kannst konsumieren – und trotzdem weder Dir noch der Umwelt schaden.“

„Wir können die Welt nicht allein retten“

Geschenkt sind die Produkte von The Nu Company allerdings nicht. Für ein Familienpaket müssen knapp 100 Euro berappt werden. Dabei sind gerade weniger Verdienende oft Opfer des Zuckers. „Wir können die Welt nicht allein retten“, gesteht Fenner ein. Zucker sei nun mal günstig zu haben. Ihn durch Cashewkerne, Mandeln oder Samen zu ersetzen und auch noch fair zu handeln, habe seinen Preis. „Wir sehen uns als Herausforderer. Je größer wir werden, desto günstiger wollen wir auch werden“, verspricht Fenner.

Wäre womöglich eine Abwrackprämie für herkömmliche Schokoriegel sinnvoll? Er lacht: „Das ist die Idee für unsere nächste Kampagne!“

Von Roland Herold