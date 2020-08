Görlitz

Nach den kostenlosen Coronatests auf Flughäfen, gibt es diese Möglichkeit nun auch an den sächsischen Autobahnen. Seit Freitag können Reiserückkehrer die beiden Testcenter an der A 4 bei Görlitz (Fahrtrichtung Dresden, Parkplatz „An der Neiße“) und an der A 17 bei Bad Gottleuba (Fahrtrichtung Dresden, Parkplatz „Am Heidenholz“) nutzen. Die mobilen Einheiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

„Viele ahnen vielleicht gar nicht, dass sie sich in den Ferien angesteckt haben und das Virus unerkannt weiterverbreiten“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) bei der Eröffnung. Derzeit könnten in Sachsen täglich rund 9600 Tests durchgeführt werden. Für die Testcenter seien Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen und dem Malteser Hilfsdienst geschlossen worden. Die Test-Kosten übernehmen die Gesetzlichen Krankenkassen. Der Freistaat beteiligt sich finanziell an der Infrastruktur der neuen Center.

Für alle Einreisenden offen

Laut KV Sachsen-Vorstandschef Klaus Heckemann stehen sie jedem offen, der aus dem Ausland einreist. „Personen mit anderen Beweggründen“ jedoch nicht, hieß es. Das Angebot ist innerhalb von 72 Stunden nach Einreise kostenlos. Es gilt für Reisende sowohl aus Nicht-Risikogebieten als auch aus Risikogebieten. „Wenn Letztere sich direkt bei der Einreise testen lassen, können sie – bei negativem Ergebnis – dadurch die verpflichtende zweiwöchige Quarantäne verkürzen“, erinnerte Heckemann.

Die Abstriche würden dabei von Ärzten vorgenommen, unterstützt von nichtärztlichem Personal. Die getesteten Personen erhalten das Ergebnis innerhalb von ein bis zwei Tagen über die Corona-App. Positiv getestete Personen würden vom jeweiligen Gesundheitsamt über die Umsetzung der Quarantäne informiert.

Tests weiterhin auch auf Flughäfen

Laut Gesundheitsministerium können sich die Rückkehrer aber auch nach wie vor kostenlos beim Hausarzt oder bei den Zentren an den Flughäfen testen lassen beziehungsweise ein negatives Testergebnis vorlegen, dass bei Einreise nicht älter als 48 Stunden ist.

An den Testcentern der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden wurden bis Donnerstag 7607 Personen auf das Coronavirus untersucht. Auf dem Airport Leipzig/Halle waren unter 4026 Getesteten 20 positiv (0,5 Prozent), auf dem Dresdner Airport von 3581 Getesteten 9 (0,3 Prozent). „Die getesteten Personen erhalten das Ergebnis innerhalb von ein bis zwei Tagen direkt über die Corona-App“, so KVS-Sprecherin Katharina Bachmann-Bux. Positiv getestete Personen würden dann auch hier vom zuständigen Gesundheitsamt über die Details der Quarantäne informiert.

Quarantäne-Verordnung gilt weiter

Das Gesundheitsministerium erinnerte am Freitag noch einmal daran, dass die sächsische Quarantäne-Verordnung ihre Gültigkeit behalte. Solange kein negatives Testergebnis vorliegt, müssen sich Einreisende aus Risikogebieten direkt nach der Ankunft in Quarantäne begeben. Auch bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses sind sie verpflichtet, unverzüglich das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Die Gesundheitsämter können für diese Personen bis zu 14 Tage nach Einreise Beobachtung anordnen.

Von Roland Herold und Björn Meine