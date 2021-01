Leipzig

Die Schulen und Kitas sind geschlossen. Die Kinder sind den ganzen Tag zuhause. Nun fragen sich viele Leipziger, ob sie ihre Kinder zu einem Treffen mit einem anderen Hausstand mitbringen können. Besonders Alleinerziehende haben oft gar keine andere Möglichkeit. Die Leserin Riedel fragt daher: „Nur eine Person darf einen anderen Haushalt treffen – Gilt das auch für Kinder?“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Antwort ist: Ja, das gilt auch für Kinder. Im Vergleich zur vorangegangenen Sächsischen Corona-Schutzverordnung wurden die Regelungen zur Kontaktbeschränkung am 11. Januar verschärft. Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist seitdem an strengere Bedingungen geknüpft. Die Angehörigen eines Hausstandes dürfen sich nur mit einer weiteren Person treffen.

Anzeige

Kinder gelten ab Geburt als Person

„Allgemein werden Kinder ab Geburt als Personen gezählt. Zwei Mütter oder Väter aus unterschiedlichen Hausständen, die sich zusammen mit ihren Kindern treffen, sind nach geltender Corona-Schutzverordnung nicht zulässig“, heißt es auf LVZ-Anfrage vom Sozialministerium Sachsen (SMS).

Einzig für die Kinderbetreuung werden in der aktuellen Verordnung Ausnahmeregelungen eingeräumt. Das SMS schreibt dazu: „Erwachsene Personen eines Hausstandes dürfen Kinder aus maximal zwei unterschiedlichen Hausständen betreuen.“

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text hat den Stand der seit 11. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Pauline Szyltowski