Nur geringe Impfquoten in sächsischen Kitas und Schulen

Die Impfquoten in sächsischen Kitas und Schulen bleiben offenbar weit hinter den Erwartungen zurück. Da es aus Datenschutzgründen keine Anzeige- oder Meldenachweise für Impfungen gegenüber dem Arbeitgeber gibt, kann eine exakte Quote zwar nicht ermittelt werden – die Anzahl der immer noch benötigten Testkits spricht nach LVZ-Informationen allerdings für sich. Sowohl in den Kitas als auch in den Schulen muss sich das Personal aktuell ein Mal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen, sofern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weder vollständig geimpft noch genesen sind.

Kitas und Schulen benötigen immer noch viele Corona-Tests

Zuletzt wurden allein in den Kindertagesstätten weiterhin 20.000 Testkits benötigt. Nach Schätzungen von seiten der Kommunen spricht das dafür, dass bei 38.300 Erzieherinnen und Erziehern sowie 1700 Personen, die in der Tagespflege tätig sind, etwa jeder Zweite geimpft ist. Etwas besser stellt sich die Abdeckung in den Schulen dar: Für die 47.500 Angestellten wurden in den vergangenen beiden Wochen 19.600 beziehungsweise 17.300 Testkits verbraucht. Das bedeute, dass wohl etwa 60 Prozent geimpft sein müssten. Dazu zählen neben den 34.000 Pädagoginnen und Pädagogen auch Hausmeister, Sekretärinnen, Schulsozialarbeiter, Integrationshelfer und Referendare. Angesichts der Tatsache, dass für den Bildungsbereich sehr frühzeitig eine hohe Impfpriorisierung erfolgte, werden diese Quote intern allerdings als enttäuschend angesehen.

Diskussion um Impfpflicht für Erzieher und Lehrer

Deshalb wird bundesweit bereits über eine Impfpflicht nicht nur für Beschäftigte im Gesundheitsbereich, sondern auch in Kitas und Schulen diskutiert. Der Humangenetiker Wolfram Henn argumentiert mit einer „besonderen berufsbezogenen Verantwortung“, da Kinder noch nicht geimpft werden und Infektionen in ihre Familien tragen könnten. Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts sollten wegen der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft sein. Sachsen ist bei den Erstimpfungen aktuell mit einer Quote von 50,1 Prozent bundesweites Schlusslicht und liegt auch bei den Zweitimpfungen mit 40,6 Prozent nur auf dem vorletzten Platz.

Leipzigs OBM Jung: Verständnis für Impfpflicht in Frankreich

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der zugleich Präsident des Deutschen Städtetages ist, kritisierte im Gespräch mit der LVZ: „Ich finde es unverantwortlich, unsolidarisch und inakzeptabel, dass Menschen in bestimmten Berufsgruppen, die eine so hohe Verantwortung für die Schwächsten der Gesellschaft – für die Älteren, für die Kinder, für die Schülerinnen und Schüler – tragen, die Impfung verweigern. Ich kann das nicht akzeptieren. Die Selbstbestimmung kommt an ihre Grenzen, wo die Schwachen und Anvertrauten gefährdet werden.“

Weiter sagte Jung: „Wenn die Mitarbeiterschaft in Altenpflegeheimen die Ältesten gefährdet, dann wird man die Frage stellen müssen: Was haben wir denn für Möglichkeiten? Da habe ich Verständnis für den Präsidenten Frankreichs.“ Emanuel Macron hatte vor kurzem angekündigt, dass Frankreich eine verpflichtende Corona-Impfung für das Personal im Gesundheitswesen einführt. Bis Mitte September haben die Beschäftigten dafür Zeit, wer sich bis dahin nicht impfen lässt, soll nicht mehr arbeiten dürfen.

SSG: Impfungen leisten Beitrag, damit Kitas geöffnet bleiben können

Der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Mischa Woitscheck, weist auf ein entscheidendes Problem hin – das weit über den eigenen Schutz hinaus geht: „Impfungen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen auch bei steigenden Inzidenzen weiterhin aufrechterhalten werden kann.“ Heißt: Wenn sich ein solches Corona-Jahr mit langen Schließungen von Kitas und Schulen nicht wiederholen soll, braucht es eine deutlich höhere Impfquote. „Auch deshalb wäre es wichtig, für Vertrauen in die Impfung zu werben und den Menschen die großen Vorteile zu verdeutlichen“, erklärt Woitscheck.

Sozialministerin will Skeptiker durch Aufklärung überzeugen

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) lehnt bisher eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen wie auch in Kitas und Schulen ab. „Ich stelle immer wieder fest, dass es sehr unterschiedliche Impfquoten in den Einrichtungen gibt“, so die Ministerin. Zwar könne man „richtige Impfverweigerer nicht überzeugen“ – allerdings gebe es noch viele, die sich überzeugen lassen könnten. „Ich setze auf Aufklärung“, macht Köpping klar. Das gelte auch für sensible Bereiche wie medizinisches und pädagogisches Personal. An mangelnden Impfterminen könne die Zurückhaltung nicht liegen: Seit Mittwoch kann man sich in den Impfzentren – außer in Grimma – auch ohne Termin immunisieren lassen.

