Ausländische Fachkräfte gesucht – aber nur jeder 22. Pole kommt nach Sachsen

Leipzig

Arbeiten in Deutschland ist bei ausländischen Staatsbürgern sehr beliebt. Aber um Sachsen machen sie zumeist noch einen großen Bogen. So zieht es von den Polen, die in Deutschland arbeiten, nur jeden 22. in den Freistaat, die restlichen nehmen lieber weite Wege in westdeutsche Bundesländer in Kauf.

Türken wollen auch lieber nach Westdeutschland

Auch türkische Staatsbürger wollen lieber in den alten Bundesländern einen Job. Nur jeder 350. Türke, der in Deutschland einer Arbeit nachgeht, ist in Sachsen beschäftigt. Immerhin zieht es laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) jeden fünften Tschechen nach Sachsen – wegen der Nähe. Das geht aus Statistiken der BA in Sachsen hervor, die sie für die LVZ auf Nachfrage zusammengestellt hat.

Aktuell sind in Sachsen erstmals über 80.000 ausländische Staatsbürger sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Über 6000 mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten kommen aus der EU und stammen aus Polen (19.067), der Tschechischen Republik (10.598) und Rumänien (5.694). An vierter Stelle stehen Syrier (3.238).

Fünf Prozent Ausländeranteil

Das Gros geht einer Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe, in der Zeitarbeit und im Gastgewerbe nach. Aber auch auf dem Bau sowie im Logistik- und Verkehrsbereich haben viele eine Arbeit aufgenommen, sagt Agentursprecher Frank Vollgold.

Der Ausländeranteil an der Beschäftigung in Sachsen liegt laut Arbeitsagentur bei fünf Prozent. 2013 waren es noch 1,8 Prozent. „ Sachsen profitiert von der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte“, sagt Vollgold. Mit Blick auf den demografischen Wandel und den wachsenden Bedarf an Fachkräften sei das aber zu wenig.

Nur jeder 53. Beschäftigte aus der EU arbeitet in Sachsen

In vielen anderen Bundesländern sehe es wesentlich besser aus. In Baden-Württemberg (16,4 Prozent) oder Hessen (15,9) liege der Ausländeranteil an den Beschäftigten weit höher. Von den insgesamt 3,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus der EU in Deutschland arbeitet nur jeder 53. in Sachsen. Für viele Italiener, Ungarn, Ukrainer, Russen, aber auch Bulgaren ist der Freistaat nicht die erste Wahl.

Joachim Ragnitz, Vize-Chef des ifo-Wirtschaftsinstituts in Dresden, sieht den Grund dafür in der Entwicklung nach der Wende. Weil im Osten die Arbeitslosigkeit groß war, seien Osteuropäer in den Westen gegangen, um Arbeit zu finden. Heute folgten ihnen viele. „Ausländer gehen dahin, wo es schon Ausländer der gleichen Nationalität gibt“, so der Professor. Firmen in Sachsen würden sich bereits gezielt um diese Fachkräfte bemühen. Das Thema Gehalt spiele dabei eine wichtige Rolle.

Zwei Drittel haben keinen Abschluss

Ausländische Beschäftigte verdienten im Schnitt in Sachsen 1968 Euro im Monat. Der sächsische Gesamt-Median-Lohn liegt mit 2587 Euro weit darüber. Das hängt damit zusammen, dass zwei Drittel aller in Sachsen beschäftigten Ausländer keine Fachkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung sind, heißt es bei der Arbeitsagentur. Nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen verdienen Ausländer noch weniger. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg beträgt der Verdienst von ausländischen Arbeitskräften im schnitt 2530 Euro.

Die meisten ausländischen Staatsbürger, die in Sachsen einen Job haben, arbeiten in Dresden (17.095), Leipzig (16.451) und in der Grenzstadt Görlitz (6.502).

Von Andreas Dunte