Nur vier Züge pro Woche: Flixtrain startet in Leipzig nur auf Sparflamme

Leipzig

Der Bahn-Konkurrent Flixtrain kommt nach Leipzig. Die Ankündigung, ab 15 Dezember die Messestadt auch per Zug anzubinden, weckte vor zwei Monaten große Erwartungen: „Pro Tag werden wir bis zu zwei Züge anbieten“, hatte damals eine Flixtrain-Sprecherin angekündigt.

Doch beim Blick in den Fahrplan herrscht jetzt Ernüchterung: Zwar startet die Strecke von Leipzig über Berlin nach Köln wie angekündigt am 15. Dezember. Um 23.03 Uhr wird der erste grüne Zug im Leipziger Hauptbahnhof einfahren. Doch statt zwei Zügen pro Tag gibt es nur vier pro Woche. Und in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind es noch weniger.

Nur jeden Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Freitag kommt am Abend ein Flixtrain in Leipzig an. Ankunft ist wie am ersten Tag meist um 23.03 Uhr. Der Zug bleibt dann über Nacht in Leipzig und fährt am nächsten Morgen – also jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag – zurück über Berlin nach Köln. Abfahr ist meist um 7.05 Uhr. Für einen Tagestrip nach Berlin kommt damit nur der Freitag infrage – der einzige Tag, an dem es Hin- und Rückfahrt gibt.

Angebot soll nach und nach ausgebaut werden

Warum der Start in Leipzig so bescheiden ausfällt? Man wolle erstmal klein anfangen und das Angebot dann nach und nach ausbauen, hieß es auf Nachfrage beim Flixtrain-Betreiber Flixbus. „Dieses Vorgehen ist bei Zuganbietern Standard“, sagte ein Sprecher. „Wir starten wie von Ihnen beschrieben und werden dann langsam aufstocken. Wir werden das Angebot ab Leipzig sukzessive in den nächsten Wochen und Monaten ausbauen.“

Zu sehen ist davon im Fahrplan aber noch nichts. Buchen lassen sich die Züge ab Leipzig derzeit bis 29. März – und bis dahin bleibt es bei den vier Zügen pro Woche.

Halle wird sofort ein- bis zweimal am Tag bedient

Ganz anders sieht es in Halle aus, wo Flixtrain am gleichen Tag wie in Leipzig startet. Dort sind sofort ein bis zwei Züge pro Tag im Plan, insgesamt zwölf pro Woche. Und anders als in Leipzig, sind die Züge auch schon über März 2020 hinaus buchbar – bei unverändertem Fahrplan.

Allerdings liegt Halle auch an der bereits etablierten Strecke Berlin– Stuttgart. Um die Saalestadt anzubinden, hat Flixtrain hier schlicht die Strecke verlegt: Statt wie bisher über Wolfsburg und Hannover fahren die Züge ab 15. Dezember über Halle, Erfurt, Gotha und Eisenach. Daher gibt es hier auch sofort das volle Programm.

Halle stand bei Flixtrain schon lange auf der Wunschliste. Schon vor einem Jahr sollte ein Fernzug von Berlin nach München aufgelegt werden – mit Halt in Halle. Doch kurz vor dem Start blies Schwämmlein das Projekt ab. Es fanden sich schlicht keine passenden Züge, die auf der ICE-Neubaustrecke Berlin– München fahren konnten. Jetzt fährt Flixtrain stattdessen über Halle nach Stuttgart.

Die meisten Züge aus Köln enden weiter in Berlin

Für Leipzig dagegen wird die Strecke Köln– Berlin verlängert – im Westen bis Aachen und im Osten bis in die Messestadt mit Zwischenstopp in Wittenberg. Bis zu zwei Züge pro Tag, wie sie Flixtrain in Aussicht gestellt hatte, fahren hier in der Tat, insgesamt elf pro Woche. Zumindest zwischen Köln und Berlin. Doch die meisten davon enden auch in Zukunft in der Hauptstadt. Nur jeder dritte Zug fährt weiter nach Sachsen.

Bei der Fahrtzeit kann Flixtrain dagegen mit der Deutschen Bahn mithalten: Eine Stunde und 18 Minuten braucht der neue Zug von Leipzig nach Berlin, nur fünf Minuten länger als der ICE der DB. Und die Fahrpreise sind zumindest zur Eröffnung unschlagbar: ab 4,99 Euro ist das Ticket nach Berlin zu haben. Zu kaufen gibt es die Fahrkarten im Internet und im Shop von Flixbus im Fernbusterminal neben dem Leipziger Hauptbahnhof.

Während in Mitteldeutschland sechs Städte neu angebunden werden, wird im Westen ausgedünnt. Hannover und Wolfsburg werden vom Fernzug Berlin– Stuttgart künftig nicht mehr angesteuert, die VW-Stadt fliegt damit sogar ganz aus dem Fahrplan von Flixtrain. „ Wolfsburg ist aufgrund zu geringer Nachfrage nicht mehr Teil unsere Streckennetzes“, sagte die Sprecherin. „Als privater Anbieter müssen wir auf die Wirtschaftlichkeit unserer Strecken achten.“

Interconnex wurde einst wegen Flixbus eingestellt

Mit der Anbindung von Leipzig belebt Flixtrain eine Strecke wieder, auf der lange Jahre eine der ganze wenigen privaten Fernzüge unterwegs war: der Interconnex. Mit dem hatte Veolia (heute Transdev) einst der Deutschen Bahn Konkurrenz gemacht. Der einzige private Fernzug im Osten war ab 2001 von Leipzig über Berlin nach Rostock gefahren.

Ende 2014 stellte Veolia die Verbindung dann aber ein – wegen der neuen Konkurrenz durch Flixbus. „Wir können mit den parallel verkehrenden Fernbuslinien und deren Preisen nicht konkurrieren“, sagte damals der Chef von Veolia Verkehr, Christian Schreyer. Jetzt belebt ausgerechnet die Flixbus-Tochter Flixtrain die Strecke zumindest teilweise neu.

Die Tochter Flixtrain war vom Fernbusriese Flixbus 2018 aufgelegt worden, um der Bahn auch auf der Schiene Konkurrenz zu machen. Bedient werden bisher vier Strecken: Berlin– Köln, Berlin– Stuttgart, Hamburg– Köln und der Nachtzug Hamburg– Freiburg.

Von Frank Johannsen