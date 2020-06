Delitzsch

Wer in das Landratsamt in Delitzsch will, kann nicht so ohne weiteres rein. Warten ist zunächst angesagt, bis ein Mann eines Sicherheitsunternehmens ein Klemmbrett mit einem A4-Zettel reicht, auf dem man seinen Namen, den Wohnort und den Grund seines Besuches angeben muss. Mund-Nasen-Maske ist Pflicht, nur dann wird man hineingelassen. Ein Mitarbeiter führt den Besucher dann in das gewünschte Amt.

Niedrige Fallzahlen in Nordsachsen

Das Landratsamt Nordsachsen ist nach wie vor im Corona-Modus. Auch wenn der Landkreis mit 141 die wenigsten Corona-Fallzahlen im Freistaat Sachsen seit Beginn der Pandemie und keinen einzigen Todesfall hat, bestimmt Corona die Hauptarbeit des Gesundheitsamtes unter der Leitung von Dr. Steffi Melz.

Gesundheitsamt personell verstärkt

14 Mitarbeiter arbeiten derzeit im Infektionsstab, in Spitzenzeiten waren es 49. Das gesamte Gesundheitsamt, das 34 Beschäftigte zählt, war gebunden, hinzu kamen weitere Mitarbeiter aus anderen Bereichen. Allein das zeigt, dass das Gesundheitsamt mehr Personal benötigt, „aber wir brauchen auch eine bessere finanzielle Ausstattung für Projekte und die Digitalisierung, weil die unsere Arbeit erleichtern würde“, so Dr. Melz. Dass der Bund die Gesundheitsämter personell stärken will, freut die 45-jährige Ärztin, für die die vergangenen Wochen „eine echte Herausforderung“ war. Im Schichtsystem von 8 bis 18 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen waren die Mitarbeiter im Einsatz. Der Flur mit dem langen Gang wurde kurzerhand der Besprechungsraum. Dort stehen Flip-Charts, dort kommt der Infektionsstab momentan bei Bedarf, zuvor zweimal täglich zusammen.

Über 900 Menschen in Quarantäne

Hier werden Bürgeranfragen am Telefon beantwortet: Dr. Steffi Melz (links), amtierende Leiterin des Gesundheitsamtes Nordsachsen, Silvio Hawel und Ernst Heitele (rechts), Mitarbeiter von Landesbehörden, und Louise Schletter vom Gesundheitsamt. Quelle: Wolfgang Sens

Los ging alles, als sich ein Mann aus der Region Delitzsch, der in Tirol im Urlaub war, mit entsprechenden Krankheitssymptomen meldete und schließlich Corona-positiv getestet wurde. „Wir haben dann in der 11. Kalenderwoche den Infektionsstab aufgebaut“, erzählt Dr. Melz. Von da an gingen auch die Zahlen nach oben – wenn auch nicht stark, wie anderswo. Ein Geheimnis dafür ist der Zeitfaktor: „Bei so einer Pandemie zählt Schnelligkeit. Wenn bei einer Person ein positives Testergebnis vorliegt, müssen wir sofort die Kontakte nachverfolgen um die Infektionskette zu unterbrechen.“ Für über 900 Menschen musste das Landratsamt Quarantäne anordnen. Der Großteil ist schon wieder daraus entlassen. Aktuell gilt nur noch eine Person in der Oschatzer Region als Corona-positiv.

Bis zu 400 Tests an einem Tag

Zweiter wichtiger Punkt: Das Testen. Allein am 6. Mai wurden rund 400 Personen auf Corona getestet – der höchste Wert an einem Tag. Die Tests fanden in den Landratsämtern statt, aber auch in den Krankenhäusern. „Mitarbeiter sind auch zu den Leuten gefahren, wenn die krank waren oder nicht mobil“, sagt Dr. Melz. Ein enormer Aufwand. Ebenso die bis zu 300 Anrufe täglich bei Menschen in Quarantäne.

Reihenuntersuchungen beginnen wieder

Nordsachsen hat jedenfalls nach eigener Einschätzung die erste Welle von Corona „gut bewältigt“. Dass die Fallzahlen auf niedrigem Niveau sind, sei ein Zusammenspiel aus Glück, aber vor allem dem schnellen Agieren. Nunmehr wolle man auch wieder die bis dato auf der Strecke gebliebenen Aufgaben in Angriff nehmen. Dazu zählten unter anderem die ärztlichen und zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in Kitas und Schulen. Und sollte es tatsächlich zu einer zweiten Corona-Welle kommen, kann das nordsächsische Landratsamt auf die bewährten Strukturen zurückgreifen und die Krisenstäbe hoch fahren. Doch Dr. Melz hofft, dass es dazu nicht kommt und dass bald ein Impfstoff gegen das Corona-Virus vorliegt.

