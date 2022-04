Dresden

Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) darf bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni antreten. Das hat die Landesdirektion Sachsen am Donnerstagvormittag mitgeteilt und sieben Beschwerden gegen die Zulassung des Wahlvorschlags „Dirk Hilbert“ verworfen.

„Die Oberbürgermeister-Kandidatur von Dirk Hilbert bleibt gültig“, erklärte die Landesdirektion am Donnerstag. Die Behörde weise die Beschwerden gegen die Wahlzulassung des Dresdner Amtsinhabers als unbegründet zurück.

Nach Einschätzung der Landesdirektion war die Aufstellungsversammlung des Vereins Unabhängige Bürger für Dresden e.V., der Hilbert als Kandidaten für die Dresdner Oberbürgermeisterwahl 2022 vorgeschlagen hat, „tatsächlich mit mehreren Formfehlern belastet“. Einerseits waren zwei von insgesamt vierzehn Teilnehmern der Aufstellungsversammlung des oben genannten Vereins in der Abstimmung über den Wahlvorschlag des Vereins nicht stimmberechtigt, weil diese zum Abstimmungszeitpunkt ihren Hauptwohnsitz nicht in Dresden hatten.

Andererseits hat eines der beiden nicht stimmberechtigten Mitglieder des Vereins die Versicherung an Eides statt über den ordnungsgemäßen Verlauf der Aufstellungsversammlung in Vertretung des Vereins gegenüber dem Gemeindewahlausschuss abgegeben. Da diese Person aber in der fraglichen Abstimmung nicht stimmberechtigt war, war sie gleichzeitig auch nicht berechtigt, eine solche Erklärung abzugeben.

Keine Grundlage für Zurückweisung des Wahlvorschlags

Die zu prüfenden Beschwerden werden von der Landesdirektion als zulässig bewertet. „Allerdings können die genannten Fehler nicht die Unzulässigkeit des Wahlvorschlags des Vereins Unabhängige Bürger für Dresden e.V. begründen“, erklärte die Behörde.

Fehler in der Wahlvorbereitung könnten als Mängel in Wahlbeschwerdeverfahren nur dann wirksam werden, wenn sie das Wahlergebnis wesentlich beeinflussen. Da Hilbert von den zwölf stimmberechtigten der insgesamt vierzehn Teilnehmer der Aufstellungsversammlung gewählt wurde, ist die Wahlteilnahme der zwei nicht stimmberechtigten Mitglieder des Vereins für das Ergebnis der Aufstellungswahl unwesentlich.

Auch der Umstand, dass einer der nicht Stimmberechtigten aus dem Verein gegenüber dem Gemeindewahlausschuss die Eidesstattliche Versicherung über den ordnungsgemäßen Verlauf der Aufstellungsversammlung abgegeben hat, liefere keine Grundlage für eine Zurückweisung des Wahlvorschlags des Vereins. Die Wahl selbst erfolgte geheim, und da andere Kandidaten neben Hilbert dort nicht aufgetreten sind, ist auch eine Verkürzung von Rechten anderer Bewerber im Zuge der Kandidatenwahl nicht erkennbar.

Zurückweisung würde Wahlprinzipien widersprechen

„Das Wesen des demokratischen Wahlrechts ist es, den Wählerinnen und Wählern die Wahl – am besten aus einem breiten Spektrum von Kandidatinnen und Kandidaten – zu ermöglichen. Die Zurückweisung eines Wahlvorschlages aufgrund geringfügiger Form- und Verfahrensmängel würde diesem Grundsatz zuwiderlaufen“, ordnet Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, das Ergebnis der Beschwerdeprüfungen durch ihre Behörde ein.

Darüber hinaus sei Hilbert als amtierender Oberbürgermeister in Bezug auf den Wahlvorschlag privilegiert. Für den Wahlvorschlag als Einzelbewerber hätte es gar keiner Aufstellungsversammlung bedurft. Der vorliegende Wahlvorschlag schließt auch den Wahlvorschlag des Einzelbewerbers Dirk Hilbert ein, da offenkundig ist, dass Herr Hilbert sich zur Wahl stellen möchte. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann sowohl der mängelbehafteten Versicherung an Eides statt als auch der Teilnahme von nicht stimmberechtigten Mitgliedern an einer Aufstellungswahl keine für das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl wesentliche Bedeutung zukommen.

Gegen Entscheidung Klage möglich

Das Ergebnis der Prüfung durch die LDS geht den sieben Beschwerdeführern bei individueller Würdigung der jeweils vorgetragenen Beschwerdegründe in Kürze zu. Gegen die Entscheidungen der LDS kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage vor dem Verwaltungsgericht Dresden erhoben werden.

Langes Warten auf Klärung

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann hatte als Mitglied des Gemeindewahlausschusses den Formfehler erkannt und bei der Sitzung am 11. April zur Sprache gebracht. Gemeindewahlleiter Markus Blocher hatte nach einer kurzen Unterbrechung über den Vorschlag „Dirk Hilbert“ abstimmen lassen, der eine knappe Mehrheit erhielt. Im Nachgang legten aber sieben Mitbewerber oder ihre Vertrauenspersonen Beschwerde bei der Landesdirektion ein.

Damit gehen am 12. Juni eine Bewerberin und acht Bewerber ins Rennen. Sollte keiner der Kandidaten eine Mehrheit von 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, dann kommt es am 10. Juli zu einem zweiten Wahlgang, bei dem dann die einfache Mehrheit reicht.

CDU kann aufatmen

Die Zulassung von Hilbert sorgt auch für Aufatmen bei der Dresdner CDU, die auf einen eigenen Bewerber für die OB-Wahl verzichtet und den Amtsinhaber unterstützt. Der Kreisvorstand der Christdemokraten hatte sich bereits auf Plakate mit dem Namen von Hilbert verständigt, die nun auch verwendet werden können.

Von Thomas Baumann-Hartwig, Ingolf Pleil