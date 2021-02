OBM Jung: Leipzig ist Ende nächster Woche bei Inzidenz unter 35

Leipzig

Während sich Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) mit Blick auf die Osterferien bereits festgelegt hat und Lockerungen der Corona-Regeln kategorisch ausschließt, sieht der Rathauschef der größten sächsischen Kommune noch Spielräume. Er könne sich an den Ostertagen eine „gewisse Öffnung“ vorstellen, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Freitag am Rande einer Online-Pressekonferenz. „Bislang spricht vieles dafür, dass wir es schaffen könnten, in der Osterzeit zu Lockerungen zu kommen.“ Ob dann beispielsweise der Leipziger Zoo öffnen könne, ließ er allerdings offen. „Es wäre falsch, wenn ich einen Termin nenne. Das wird zentral in Sachsen entschieden.“ Wichtig sei, dass alle die Hygienevorschriften einhalten.

„Belastung der Kliniken lässt spürbar nach“

Die Entwicklung der letzten Wochen in Leipzig freue ihn sehr, so der OBM. „Die Werte gehen nach unten, wir erleben eine Entschleunigung. Die Belastung der Krankenhäuser lässt spürbar nach“, sagte er. Deshalb sei er sehr zuversichtlich, dass Leipzig Ende der nächsten Woche bei einer 7-Tages-Inzidenz von unter 35 auf 100.000 Einwohner landen könnte. Am Freital lag der Wert für die Sachsen-Metropole bei 42,6 und war damit zum Vortag (40,3) leicht angestiegen.

„Nachdenken über Stufenplan ist richtig“

Dem Stufenplan des Freistaats zum Ausstieg aus dem Lockdown, dessen erste Details am Freitag die Runde machten, kann Jung durchaus einiges abgewinnen. „Ich finde es aber richtig, nicht nur in Sachsen, sondern bundesweit über einen Stufenplan zu diskutieren“, sagte er. Es müsse darüber nachgedacht werden, in welchen Schritten Lockerungen möglich seien. Dabei habe Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Niedersachsen einen für ihn bislang „nicht übertroffenen Stufenplan“ vorgelegt.

Für Jung deutet alles darauf hin, dass Lockerungen in einer wärmeren Frühlingszeit und bei mehr Impfungen der älteren und vulnerablen Bevölkerungsgruppen möglich sind. „Dennoch schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagte Leipzigs Rathauschef. Gegen zu frühe Lockerungen spreche die Entwicklung in anderen europäischen Ländern wie Tschechien und Portugal, in denen die Werte nach Mutationen des Virus wieder gestiegen sind.

Von André Böhmer und Matthias Orbeck