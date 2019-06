OBM Jung stellt sich am Donnerstag zur Wahl als Präsident des Deutschen Städtetags

Mitteldeutschland Kommunalvertretung - OBM Jung stellt sich am Donnerstag zur Wahl als Präsident des Deutschen Städtetags Seit Dienstag läuft in Dortmund die 40. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags. Am Donnerstag steht die Wahl eines neuen Vorstands auf der Tagesordnung. Leipzigs OBM Burkhard Jung kandidiert als Präsident.

Leipzigs OBM Burkhard Jung (r.) stellt sich am Donnerstag in Dortmund als Präsident des Deutschen Städtetags zur Wahl. Offiziell hatte er seine Kandidatur kurz vor dem SPD-Hoffest am 17. Mai bekannt gegeben – hier im Bild mit dem Landtagsabgeordneten Holger Mann und der Europaabgeordneten Constanze Krehl (v.l.). Quelle: Dirk Knofe