OVG beschränkt Schlupfloch in Sachsens Coronaschutzverordnung

Leipzig

Derzeit dürfen die Sachsen ihre Häuser und Wohnungen nur dann verlassen, wenn sie einen triftigen Grund dazu haben. Was das ist, hat das Gesundheitsministerium in einem 15 Punkte umfassenden Katalog formuliert. Eine Regelung der seit dem 1. April geltenden Verordnung ist allerdings seit Anfang umstritten. Demnach ist „Sport und Bewegung im Freien vorrangig im Umfeld des Wohnbereichs“ erlaubt. Viele Sachsen fragten sich mit Blick auf das Wort „vorrangig“: Wann darf ich meinen Wohnbereich noch verlassen und wie weit?

So auch der Antragsteller in einem Eilverfahren vor dem OVG. Für die Privatperson aus dem Großraum Dresden war unklar, was mit „vorrangig“ gemeint sei. Er wisse nicht, was er dürfe und was nicht, begründete er seinen Einwand gegen die Vorschrift.

Auto und Bahn als Indiz

Die Richter in Bautzen erklärten nun die Regelung. Sie sehen in der Formulierung keinen Rechtsverstoß. Unzulässig seien Ausflüge in die nähere oder weitere Umgebung einer Gemeinde, stellten die Juristen klar. Ein Anhaltspunkt seien dabei die verwendeten Fahrzeuge. Wenn das Ziel so weit von der heimischen Wohnung entfernt sei, dass es ausschließlich mit dem Auto oder der Bahn erreicht werden könne, ist nach Meinung der Richter die Entfernung zu groß.

Radius bis 15 Kilometer

Generell ist das Auto aber nicht tabu. Ein weiterer Anhaltspunkt sei deshalb, ob die Strecke auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt werden könne. Der Senat nannte in diesem Zusammenhang eine Entfernung von zehn bis 15 Kilometern von zu Hause entfernt. In diesen Fällen dürfte auch der Wagen benutzt werden. Voraussetzung sei aber stets, dass „Sport und Bewegung im Freien“ der Grund für die zuvor unternommene Fahrt ist.

Joggen an Schladitzer Bucht erlaubt

Nach der Entscheidung wären für im Norden der Stadt lebende Leipziger Ausflüge zur Schladitzer Bucht möglich, um dort einen Spaziergang zu unternehmen oder zu joggen. Für Bewohner aus dem Süden der Stadt wäre dieses Ziel nach der Faustformel des OVG dagegen untersagt. Umgekehrt sind für die Leipziger „Nordlichter“ die Gewässer im Neuseenland zu weit entfernt.

Und noch eine Klarstellung liefert das OVG: Im Wohnort selbst dürfen das Auto und die S-Bahn ohne Entfernungsbeschränkung genutzt werden, wenn ein „triftiger Grund“ dafür vorliegt.

Ballungsgebiete entlasten

Das Gesundheitsministerium hatte den Begriff „vorrangig“ in den Text der Verordnung aufgenommen, um Ballungsräume zu entlasten. Grundsätzlich sollen sich die Sachsen in ihrem direkten Wohnumfeld bewegen, um so den Kontakt mit anderen Menschen gering zu halten. In Gebieten, in denen sich viele Personen befinden, sollen aber Ausnahmen möglich sein. Die Ministeriumsjuristen dachten dabei an Wohnviertel mit dichter Besiedlung.

Weitere Punkte ohne Erfolg

Der Antragsteller bemängelte noch weitere Punkte in der Verordnung, scheiterte aber auch hier mit seinen Bedenken. So ist seit 1. April Sport und Bewegung „im Ausnahmefall“ auch mit einer Person möglich, die nicht mit im Hausstand lebt. Die Richter erklärten nun, dass damit nicht nur Begleiter von Menschen mit Handicap gemeint seien. Auch alleinlebende Menschen dürfen sich einen Partner für den Spaziergang suchen. Damit soll eine „soziale Isolierung“ vermieden werden. Ein Mindestabstand von anderthalb Meter sei aber einzuhalten.

Und noch etwas macht der Antragsteller geltend: Autofahrten sollen stets erlaubt sein. Zudem dürften die Ausgangsbeschränkungen nicht gelten, wenn eine Person bereits immun gegen Corona sei. In beiden Fälle bestehe keine Ansteckungsgefahr mehr. Dem widerspricht der Senat. Bereits immunisierte Menschen lassen sich nur unter unverhältnismäßigem Aufwand sicher identifizieren. Zum Autoverkehr gehörten typischerweise auch Sozialkontakte, die zur Weiterverbreitung von Corona führen könnten.

Die Entscheidung des OVG ist unanfechtbar.

SächsOVG, Beschluss vom 7. April 2020 – 3 B 111/20

Von Matthias Roth