OVG kippt Verbot: Babymärkte dürfen in Sachsen wieder öffnen

Bautzen

Babyfachmärkte dürfen in Sachsen wieder öffnen. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat am Dienstag ein entsprechendes Verbot in der Corona-Schutzverordnung gekippt. Laut der Vorschrift dürfen Einzelhandelsgeschäfte bisher nur Kunden empfangen, wenn sie konkret benannt werden wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken. Babyfachmärkte gehören bisher nicht zu diesem Katalog. Das bemängelte nun der für Coronafragen zuständige dritte Senat und gab einer Ladeninhaberin im Eilverfahren recht.

Die Richter erkannten eine Verletzung des Gleichhandlungsgebots. „Mit der Herausnahme der Babyfachmärkte aus den zur Öffnung befugten Geschäften hat der Verordnungsgeber die von ihm selbst angelegten Maßstäbe missachtet“, so der Senat. Babymärkte seien mit Sanitätshäusern, die öffnen dürfen, vergleichbar. Sie dienten der Befriedigung eines „eines speziellen unabweisbaren Bedarfs“.

Die entsprechende Fassung in der Verordnung wurde durch den Senat vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das gilt aber nur für Babymärkte. Die Corona-Schutzverordnung gilt in der jetzigen Form noch bis zum 31. März.

Der Beschluss ist unanfechtbar.

SächsOVG, Beschluss vom 23. März 2021 - 3 B 67/21

Von mro