Was tun, damit einem zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt? In einer Serie gibt die OVZ Inspiration für unterhaltsame Stunden in Zeiten von Corona und darüber hinaus. Die Altenburger Spieleberaterin Gaby Orymek stellt verschiedene Brett- und Kartenspiele vor. Heute: Die Klassiker-Sammlung „Halma, Viel Glück und Leiterspiel“.