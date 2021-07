Ob Impfung oder Untersuchung beim Arzt: Sollte es generell Bußgelder für Terminschwänzer geben?

Leipzig

Sollten „Impfschwänzer“ Strafe zahlen? Nachdem viele Termine weder wahrgenommen noch abgesagt werden, wird der Ruf nach Strafgebühren laut. Doch wie können Ärzte auf Patienten reagieren, die wiederholt Termine schwänzen? Wir haben nach den rechtlichen Möglichkeiten und der Umsetzung in der Praxis gefragt.

KV Sachsen für Aufklärung und Anreize, nicht für Strafen

Dr. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, ist klar gegen Strafen für Impfschwänzer. „Momentan ist das nicht erforderlich, weil ausreichend Impfstoff vorhanden ist.“ Auch der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, lehnt Strafen für nicht abgesagte Impftermine ab, da das kein geeignetes Mittel sei, um die Impfbereitschaft zu verbessern. Vielmehr müsse durch Aufklärung und verschiedene Anreize die Bereitschaft für Impfungen verbessert werden.

Arzt kann Patienten Ausfallgebühr stellen

In Arztpraxen gebe es aber generell die Möglichkeit, dem Patienten den Termin in Rechnung zu stellen. Die Höhe der Strafzahlungen richte sich nach der vorgesehenen Leistung, beziehungsweise dem entgangenen Gewinn. Der Arzt müsse dem Patienten eine angemessene Gebühr in Rechnung stellen. Meist liege diese im zweistelligen Bereich.

„Es gibt mögliche Verfahren. Diese werden aber nur im Ausnahmefall umgesetzt“, erklärt Heckemann. Denn der bürokratische Aufwand, die Gebühr zu ermitteln, eine Rechnung schreiben, zu Mahnen und den Eingang zu prüfen sei sehr hoch, erklärt auch Knut Köhler, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der Sächsischen Landesärztekammer. Außerdem müsse der Arzt nachweisen, dass er in der Zeit des ausgefallenen Termins nicht anderes machen konnte. „Die Wartezimmer in den Praxen sind sehr voll, sodass der Arzt die Lücke gut schließen kann“, bemerkt Köhler.

Physiotherapeuten weisen auf Folgen des Wegbleibens hin

Anders ist es bei Therapeutinnen und Therapeuten. Denn hier können die Lücken bei ausgefallenen Terminen im Praxisalltag nur selten kurzfristig gefüllt werden. Somit hat der betroffene Therapeut finanzielle Einbußen, sofern er den Termin nicht anderweitig vergeben kann.

Daher werden sogenannte „Ausfallgebühren“ berechnet, die sich an den Behandlungskosten orientieren. „Die Termine müssen innerhalb von 24 Stunden abgesagt werden“, erklärt Mandy Thierbach, die eine Physiotherapie-Praxis in Leipzig führt. Bei Notfällen sei es kein Problem, in der Regel werde jedoch beim ersten Ausfall bereits eine Gebühr verhängt. „Wir haben Wartezeiten von sechs Wochen für einen Termin. Wir können bei schönem Wetter auch nicht einfach an den See fahren“, fügt die Physiotherapeutin hinzu.

In der Praxis komme dies aber eher selten vor. „Es betrifft vielleicht fünf Prozent der Patienten, mittlerweile sind es aber noch weniger geworden“, bemerkt Christian Thieme, Physiotherapeut und Sprecher des Verbandes Physikalischer Therapie in Sachsen. Bei ihm werden die Patienten bereits auf dem Terminzettel explizit darauf hingewiesen, dass der Termin abgesagt werden muss.

Logopädin: Wer nicht arbeitet, bekommt kein Geld

Daniela Berger leitet eine logopädische Praxengemeinschaft in Leipzig und der Umgebung. Das Thema Strafgebühren würden Logopäden unterschiedlich handhaben. Manche seien sehr rigoros, andere wiederum kulant. „Letztendlich geht es ja um das Verhältnis zwischen dem Patienten und dem Therapeuten“, erklärt sie. Obwohl sie sich bisher meist gescheut hat, würde sie bei kurzfristigen Absagen oder Nicht-Erscheinen Gebühren verhängen. Bei 45 Minuten liegen diese bei 61 Euro – berechnet an den Krankenkassensätzen. „Die Leute denken Therapie kostet nichts. Aber wenn der Patient nicht kommt, haben wir Therapeuten nichts zu tun und kriegen kein Geld.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allgemeinarzt greift in Einzelfällen auf Strafgebühren zurück

„Es gibt nur wenige, die das kategorisch durchführen“, berichtet auch Tobias Körner, Allgemeinarzt in Leipzig. Bei ihm in der Praxis käme es nur sehr selten zu den sogenannten Ausfallgebühren, die zehn Prozent der geplanten Behandlungskosten entsprächen. Das liege vor allem an einer hohen Kulanz, einer guten Patientenbindung sowie wenigen Versäumnissen seitens der Patienten. Doch gerade bei Impfterminen könne er den Einsatz von Strafgebühren nachvollziehen. Denn Impfdosen würden verfallen und müssten so weggeworfen werden. „Wenn ich dem Patienten vorher keinen Impfstoff verabreichen kann, weil ich ihn für den Patienten danach aufhebe, und dieser dann nicht erscheint, ist es umso ärgerlicher.“

Von Yvonne Schmidt