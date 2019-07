Bayreuth/Leipzig

Wann starb die Leipziger Tramperin Sophia? Wurde sie bereits am Abend ihres Verschwindens auf einem deutschen Autobahnrastplatz getötet oder starb sie erst Tage später in Frankreich, lag in der Zwischenzeit gefesselt im Lkw von Boujeema L.? Diese Fragen stehen am Mittwoch beim Mordprozess gegen den marokkanischen Lkw-Fahrer im Landgericht Bayreuth im Mittelpunkt der Verhandlung. Zur Klärung hat der leitende Richter Bernhard Heim zwei spanische Rechtsmedizinerinnen geladen, die Sophias Leiche als erste obduziert hatten. Die beiden Ärztinnen sollen am Mittwoch per Video-Liveschaltung im Gerichtssaal vernommen werden.

Für die Anklage ist dieses Obduktionsergebnis von entscheidender Bedeutung, könnte es die Aussagen des Angeklagten, er habe Sophia nach einem Streit und quasi im Affekt getötet, klar widerlegen. Der 42-Jährige bestreitet bisher, die Leipziger Studentin mit Vorsatz getötet zu haben. Die Bayreuther Staatsanwaltschaft wirft ihm dagegen vor, nach Sophias sexueller Zurückweisung und einer Auseinandersetzung mit ihr, die 28-Jährige aus Angst vor Strafverfolgung ermordet und später ihren Leichnam verbrannt zu haben. Die Tatwaffe soll ein Radmutterwerkzeug aus Metall gewesen sein.

Am Dienstag hatten Freunde und Familienmitglieder der Studentin vor dem Gericht ausgesagt und dabei unter anderem auch schwere Vorwürfe gegen die Leipzig Polizei vorgebracht. Nach ihrer Ansicht reagierten die Beamten erst viel zu spät und viel zu zögerlich damit, nach Sophia zu suchen.

Von Matthias Puppe