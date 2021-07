Oben ohne: 184 Cabrios und Coupés rollen durch Oschatz

Oschatz/Wermsdorf

„Gute Fahrt, viel Spaß: Wir verbrennen hier Benzin.“ Dieses Grußwort des Oschatzer Finanzbeigeordneten Jörg Bringewald (54) nahmen die 184 Teilnehmer der CC Rallye für Cabrios und Coupés am Sonnabend wörtlich. Auf einer 250 Kilometer langen Strecke durch Sachsen von Oschatz aus über Wermsdorf bis Dresden verbrannten die Autofans aus ganz Deutschland jede Menge Benzin.

Zur Galerie 184 noble Karossen rollten bei der CC Rallye Sachsen am Sonnabend durch Oschatz und Wermsdorf.

Mit der Startnummer 1 warteten Angela (58) und Jörg Seliger (60) aus Brandis mit ihrem Porsche 911 (Baujahr 1986) darauf, dass Maxi Seifert mit ihrer weiß-schwarz karierten Fahne den Start freigab. „Mein Mann fährt gern, und ich kümmere mich ums Bordbuch und die Navigation“, sagte Angela Seliger.

63 Starter später rollte dann der heimliche Star des Teilnehmerfeldes an den Start. Wolfgang Lippert (69) und seine Frau Gesine (52) waren aus ihrem Wohnort auf der Insel Rügen nach Oschatz gereist. Lippi winkte seinen Fans aus seinem schneeweißen Mercedes E 200 mit der Startnummer 64 zu. Für den Sänger war die Teilnahme an der CC Rallye eine Premiere, den Sieg hatte er nicht im Visier. „Dabei sein ist alles, extra trainiert habe ich vorher nicht“, sagte Lippert dem Reporter.

Zeitkontrolle am Oberweg

Nach dem Start beim Autohaus Gruma in der Nossener Straße rollten die Cabrios und Coupés zum Oschatzer Neumarkt, wo die Teilnehmer Verpflegungstüten in Empfang nahmen. Anschließend stand die erste Wertungsprüfung am Oberweg zwischen Striesa und Collm auf dem Programm. Julius Lippmann überwachte hier bei der Zeitkontrolle am Computer, wie schnell die Autos durch die drei Lichtschranken rollten.

Fotos vor Schloss Hubertusburg

Und weiter ging es zum Schloss Hubertusburg in Wermsdorf. Hier setzte der Fotograf Patrick Meischner die Wagen vor der Kulisse des Schlosses in Szene. Lothar Rudelt (66) war mit seinen Enkelkindern Margarethe (7) und Richard (9) extra aus Oschatz angereist, um dieses Spektakel nicht zu verpassen. „Ich habe schon lange keine Oldtimer gesehen, und es ist einfach toll hier“, sagte Richard.

Schöne Veranstaltung

Der Oschatzer Finanzbeigeordnete Bringewald gehörte zwar nicht zum Teilnehmerfeld der Rallye, ging aber sozusagen als Ehrengast (mit Rallyehandschuhen aus Leder) mit auf die Strecke. Mit seinem metallic-grünen Citroén D Super (Baujahr 1971) fuhr er bis zur Wermsdorfer Hubertusburg mit – und hatte daran Spaß. „Das ist eine richtig schöne Veranstaltung“, sagte der 54-Jährige.

Die CC Rallye Sachsen ist eine Ein-Tages-Ausfahrt für Cabrios und Coupés. Bei der Rallye werden der geschickte Umgang mit dem Fahrzeug, das Auffinden der Strecke mittels Roadbook sowie die gleichmäßige Fahrweise bewertet. Die Streckenführung, die Zeit- und Durchfahrtskontrollen sowie Wertungsprüfungen werden durch das Roadbook und die Bordkarte vorgegeben. Die diesjährige Strecke führte an Schlössern, Klöstern und Parks entlang der Mulde bis zum Messegelände in die Landeshauptstadt Dresden.

Von Frank Hörügel