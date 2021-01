Still stehen die Skilifte am Fichtelberg. Der Winter hat das Erzgebirge fest in seiner Hand. Die traumhafte Winterlandschaft ist für viele Besucher dennoch nicht erreichbar. Im Freistaat gilt eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die sich auf einen 15-Kilometer-Radius bezieht. In den vergangenen Tagen hatte Polizei gezielt auf Parkplätzen und Zufahrtsstraßen die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/