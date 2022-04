Altenburg

Beim Blick auf die steigenden Lebensmittelpreise gewinnt die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten zunehmend an Bedeutung. Eignet sich der Anbau im Kleingarten als preiswerte Alternative zu Obst und Gemüse aus dem Supermarkt? Die LVZ hat sich bei Hobbygärtnerin Gerlinde Pilz in der Altenburger Gartenanlage „Am Sonnenhang“ umgesehen.

Gartenarbeit ist Balsam für die Seele

Das Arbeiten in ihrem eigenen Stück Natur gebe ihr zuallererst Kraft, meint die ehemalige Altenpflegerin. Es sei Balsam für die Seele. Ihr gehe es nicht in erster Linie darum, mit dem Eigenanbau Geld zu sparen. Denn würde Gerlinde Pilz jeden Arbeitsgang anrechnen, der zwischen Aussaat und Ernte von Möhren, Blumenkohl oder Tomaten anfällt, käme eine weit höhere Summe zusammen als die aktuellen Preise im Lebensmittelhandel. Gemüse- und Obstanbau im Kleingarten sind reine Handarbeit und zeitintensiv. Von daher hinkt der Versuch eines Preisvergleiches. Und darum geht es der 59-Jährigen auch gar nicht.

In 13 Hochbeeten gedeiht alles, was Gerlinde Pilz übers Jahr an Gemüse braucht. Der Mangold im Gemeinschaftsbeet mit Grünkohl sah im vergangenen Herbst besonders prächtig aus. Quelle: Mario Jahn

„Bei mir weiß ich, was im Obst und Gemüse drin ist“

Vielmehr kann die Altenburgerin darauf vertrauen, dass ihr eigenes Obst und Gemüse nicht nur leckerer ist als das entsprechende Pendant im Geschäft, sondern auch gesünder. Mineralischer Dünger und chemische Pflanzenschutzmittel kommen bei ihr nicht zum Einsatz. „Bei mir weiß ich, was im Obst und Gemüse drin ist.“ Gerlinde Pilz ist davon überzeugt, dass sich auch ein Kleingarten bei Vielem zur Ganzjahresversorgung eignet – vorausgesetzt, er hat eine gewisse Größe und der Gärtner ernährt sich ausschließlich saisonal. Das heißt: frische Erdbeeren und Tomaten gibt es im Winter nicht.

Selbstversorgung auf 1000 Quadratmetern

Gerlinde Pilz betreibt ihre Selbstversorgung konsequent. „Ich esse an Obst und Gemüse nur das, was mein Garten hervorbringt und kaufe nichts zu“, sagt die passionierte Gärtnerin. Eine Ausnahme beim Eigenanbau machen Kartoffeln und Zwiebeln. Hier reicht die Gartenfläche nicht aus. Gerlinde Pilz stoppelt auf Feldern nach Rücksprache mit den Bauern.

Ein Hochbeet Marke Eigenbau Wer sich beim Gemüseanbau nicht mehr bücken will oder keine geeignete Anbaufläche im Garten zur Verfügung hat – dem sei das Hochbeet ans Herz gelegt. Seine Größe richtet sich nach den Platzmöglichkeiten im Garten und nach der Körpergröße des Gärtners. Dieser sollte von allen Seiten bequem im Beet arbeiten können. Die Grundkonstruktion eines Hochbeetes Marke Eigenbau besteht aus einem Bretterrahmen. Die Bretter werden von Holzpfosten gehalten, die in Metallhülsen stecken. Ziegel- oder Rasenkantensteine unter den Rahmen gelegt, schützen das Holz vor dem Verrotten. Um die Seitenwände des Hochbeetes vor Erde und Feuchtigkeit zu bewahren, wird der Holzrahmen im Inneren mit Noppenfolie verkleidet. Der Boden bleibt davon ausgenommen, damit Regenwasser abfließen kann. Ein Hochbeet baut sich aus mehreren Schichten und unterschiedlichem Material auf. Bereits übers Vorjahr kann es nach und nach befüllt werden. Die unterste Schicht besteht aus Reisig und zerkleinerten Ästen. Es folgen der Grobschnitt verholzter Pflanzenteile des vergangenen Jahres, angetrockneter Rasenschnitt, Erntereste und etwas Erde, um den Verrottungsprozess zu beschleunigen. Wer hat, kann auch Mist dazugeben. Obenauf schließt fertig umgesetzte Komposterde den Aufbau ab – idealerweise aus dem eigenen Garten. Da ein Hochbeet gleichzeitig ein Kompost ist, verrottet der Unterbau im Laufe des Jahres und sackt zusammen. Er wird mit Komposterde wieder aufgefüllt. Nach zwei bis drei Jahren muss der noch vorhandene Rest des Beetes komplett ausgeräumt werden und der Holzrahmen wird erneut schichtweise bestückt.

Im eigenen Garten baut sie auf rund 1000 Quadratmetern eine große Bandbreite an und versorgt sich und ihren Freund Lutz damit das ganze Jahr über. So gedeihen um die 15 Tomatenpflanzen, je zehn Weißkohle und Wirsing sowie sechs Rotkohle pro Saison. Dazu kommen Eisberg- und Pflücksalat, Kohlrabi, Mangold, Grünkohl, Gurken, Zucchini, Melone und jede Menge Obst.

Auch Äpfel und Zwiebeln müssen bei Gerlinde Pilz übers ganze Jahr reichen - zugekauft wird nix. Quelle: Mario Jahn

Eingeweckte Schätze vom vergangenen Jahr

Wenn ihre Äpfel demnächst zur Neige gehen, kauft die Selbstversorgerin nicht etwa neue, sondern steigt in ihren Keller. Dort lagert alles, was sie im vergangenen Jahr eingeweckt hat. Neben Apfel- und Birnenstücken reihen sich Holunder-, Sauerkirsch- und Heidelbeersaft, Marmeladen von Brom- bis Erdbeere, selbst gemachter Letscho, eingelegte Bärlauchknospen, Gurken und vieles mehr. „2021 hatte ich eine fantastische Gurkenernte und habe 45 Gläser eingeweckt“, erzählt die Gärtnerin. Vielleicht liegt die reiche Ernte in der Anbaumethode begründet, denn das meiste Gemüse gedeiht bei Gerlinde Pilz in Hochbeeten. „Ich hatte die Nase voll vom Bücken“, sagt sie und hat mittlerweile 13 Stück über den ganzen Garten verteilt.

In der Vorratskammer findet sich eine bunte Auswahl an Eingewecktem. Die Bandbreite reicht von Holunder- und Apfelsaft über selbst gemachtes Letscho bis zu Marmeladen und Obst im Glas. Quelle: Mario Jahn

Samenfeste Sorten und eigene Jungpflanzenanzucht

Gerlinde Pilz lässt den Grünkohl vom vergangenen Jahr in die Höhe schießen und blühen, um eigenes Saatgut zu gewinnen. Quelle: Mario Jahn

Ihre Jungpflanzen zieht die Altenburgerin selber an. Das Saatgut gewinnt sie größtenteils vom eigenen Gemüse. „Die herkömmlichen Samen sind Hybriden und nicht weiter vermehrbar.“ Darum tauscht Gerlinde Pilz samenfeste Sorten unter ihren Bekannten. Blumenkohl, Salat und Kohlrabi hat sie bereits vor Wochen ausgesät. „Den Möhrensamen habe ich schon im Februar ins Hochbeet gebracht.“

Mützen gegen Nachtfröste für Salat und Kohl

Die Erde in den rund 1,20 Meter hohen Beeten erwärmt sich schneller. Zudem sorgt die Umsetzung verrottender Kompostbestandteile in den Hochbeeten für Wärmeentwicklung. Um die zarten Pflänzchen von Eisbergsalat, Blumenkohl und Kohlrabi momentan vor Nachtfrösten zu schützen, stülpt ihnen die Selbstversorgerin Pflanztöpfe über.

Pflanztöpfe schützen zarten Eisbergsalat und Kohlrabi im Hochbeet gegen Nachtfrost. Quelle: Mario Jahn

Lässt man die zeitintensive Pflege eines Kleingartens beim Preisvergleich mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt außen vor – denn schließlich beackern Hobbygärtner wie Gerlinde Pilz ihre Scholle aus Liebe zur Natur – dann lohnt sich der eigene Anbau von Obst und Gemüse auf jeden Fall. Liegt der Garten idealerweise noch direkt am Wohnhaus, so sorgen kurze Wege zwischen Anbaufläche und heimischer Küche für zusätzliche Ersparnis im Geldbeutel.

Die Bewässerung der Hochbeete übernehmen Pflanzgefäße aus unglasiertem Ton - miteinander durch Silikon verbunden und nach unten hin abgedichtet. Einmal befüllt, reicht das Wasser rund eine Woche. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber