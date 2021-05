Dresden

Leipzig kann sich ab Montag vom Wechselmodell in Grundschulen verabschieden, einige Landkreise dürfen nach monatelanger Pause zumindest zum Präsenzunterricht zurückkehren. Doch was bedeuten die jeweiligen Regelungen im Detail? Hier ein Überblick.

Unter welchen Bedingungen öffnen Schulen wieder?

Die Bundesnotbremse gibt klare Regeln vor: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 muss Wechselunterricht in allen Schularten erfolgen – liegt der Wert höher als 165, ist der Präsenzunterricht in den betreffenden Landkreisen und Städten untersagt. Dies gilt jeweils, wenn die maßgebliche Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird ab dem übernächsten Tag (3+2-Regel). Ausnahmen gibt es nur für die Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen sowie für Abschlussklassen. Für Lockerungen gilt entsprechend die 5+2-Regel. Deshalb konnten Nordsachsen und das Vogtland vor einigen Tagen wieder starten, in den Landkreisen Leipzig, Bautzen und Görlitz zeichnet sich ebenfalls die Wiederöffnung ab.

Was gilt, wenn die Inzidenz unter 100 sinkt?

Aktuell ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig anhaltend unter 100, auch in Dresden gibt es diese Entwicklung. Dann findet in Grund- und Förderschulen sowie Kitas wieder eingeschränkter Regelbetrieb statt. Das bedeutet, der Wechselunterricht in Grundschulen wird aufgehoben, die Gruppen und Klassen müssen aber streng getrennt werden. In Kitas ist die Notbetreuung vorbei und es findet Normalbetrieb statt.

Wann endet der Wechselunterricht?

Während in Grundschulen der Wechselunterricht unter einer Inzidenz von 100 vorbei ist, ändert sich für die übrigen Schülerinnen und Schüler zunächst nichts. Ab Klasse 5 gilt damit weiterhin das Prinzip aus Präsenz (mit geteilten Klassen) und häuslicher Lernzeit. Momentan ist in Sachsen geplant, dass das Wechselmodell bei Inzidenzwerten unterhalb von 50 aufgehoben werden könnte – doch das soll erst in der nächsten Corona-Schutzverordnung verankert werden. Das würde bedeuten, dass frühestens ab 31. Mai wieder Normalbetrieb möglich wäre.

Wann wird die Maskenpflicht abgeschafft?

Die Maskenpflicht besteht weiterhin. Ab Klasse 5 müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte eine medizinische Gesichts-, eine FFP2-Maske oder eine vergleichbare Atemschutz-Maske (zum Beispiel KN95/N95), jeweils ohne Ausatemventil, auch im Unterricht tragen. Darüber hinaus gilt: Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal und Eltern müssen auf dem Schulgelände wie auch im Gebäude eine der genannten Masken tragen – selbst wenn sie vollständig geimpft oder genesen sein sollten. Eine Ausnahme gibt es: Die Maskenpflicht gilt auf dem Außengelände nicht, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird.

Welche Test-Vorschriften gibt es?

Zur Absicherung des Schulbetriebs müssen sich das gesamte Schulpersonal sowie alle Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche einem Corona-Test unterziehen. Diese Pflicht besteht auch an Grundschulen. Für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind vollständig Geimpfte oder Genesene den Getesteten gleichgestellt. Das heißt: Lehrkräfte, schulisches Personal sowie Schülerinnen und Schüler, die geimpft oder genesen sind, müssen die vorgeschriebenen Tests nicht mehr absolvieren. Somit können sie die Schulen frei betreten – das gilt ebenso für Eltern. Test-Verweigerern unter den Lehrern sowie dem Schulpersonal drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Welche Ausnahmen gelten an Grundschulen?

Schülerinnen und Schüler, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können am Präsenzunterricht teilnehmen und die Schulen betreten, ohne sich zwei Mal wöchentlich testen zu lassen.

Werden auch Selbstauskünfte zu Corona-Tests akzeptiert?

Ganz klar: Nein. Bislang konnten Eltern ihren Kindern entsprechende Test-Bescheinigungen in die Schule mitgeben – das ist laut einer neuen Bundesverordnung nicht mehr gestattet. Damit müssen die Kinder und Jugendlichen die Tests unter Aufsicht in den Schulen durchführen. Wer das nicht möchte, darf nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen – oder muss einen aktuellen Schnelltest nachweisen. Dieser Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss durch ausgebildetes Personal (zum Beispiel in Betrieben) oder in entsprechenden Testzentren vorgenommen worden sein. Diese Regelungen gilt ab sofort, spätestens ab 17. Mai.

Welche Vorschriften gelten an Kitas?

Für Erzieherinnen und Erzieher besteht ebenfalls die Pflicht, sich zwei Mal wöchentlich zu testen, ansonsten dürfen auch sie die Einrichtungen nicht mehr betreten. Für Kita-Kinder gibt es keine Testpflicht. Das gilt auch für Eltern, die die Kinder bis zum Eingang bringen oder sie von dort abholen. Dagegen unterliegen Eltern, die die Kita betreten wollen – beispielsweise während der Eingewöhnung ihrer Kinder – ebenfalls der Testpflicht. Vollständig Geimpfte oder Gensene sind auch in Kitas den Getesteten gleichgestellt.

