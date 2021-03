Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: „Das ist nicht mein Weg gewesen“, kommentiert der Regierungschef die Bund-Länder-Beschlüsse zu den neuen, ab 8. März geltenden Corona-Regeln. Deutschland habe sich „für einen anderen Weg“ entschieden, fügt Kretschmer hinzu und mahnt weiterhin zur Vorsicht. Genau deshalb schlägt der Freistaat nun eine eigene Richtung ein.

Sachsen verknüpft Lockerungen mit Testpflicht

Zwar werden auch in Sachsen die zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vereinbarten Lockerungen umgesetzt – doch es wird noch eine Sicherungsstufe obenauf gesetzt. Der zentrale Unterschied zu den bundesweiten Regelungen ist, dass die geplanten Öffnungen mit umfangreichen Testpflichten verbinden werden. Dies gilt unter anderem für die ab 15. März avisierten Öffnungen von Oberschulen und Gymnasien, genauso für das Personal bei „körpernahen Dienstleistungen“ wie etwa in Kosmetik-, Tattoo- oder Nagelstudios und in Fahrschulen sowie bei Verkäuferinnen und Verkäufern im „persönlichen Kundenverkehr“ (zum Beispiel bei „Click & Meet“). Mit anderen Worten: Das großflächige Testen wird eine Grundvoraussetzung für die Lockerungen.

Corona-Test fehlen in Größenordnungen

Für die Kitas und Schulen hat der Freistaat nun entsprechende Selbsttests geordert – dass die Lieferungen binnen einer Woche überhaupt ankommen, ist ein ambitioniertes Unterfangen. In sämtlichen Wirtschaftsbereichen, in denen ab 15. März ebenfalls getestet werden soll, sind die Arbeitsgeberinnen und Arbeitgeber zuständig. Der Haken ist allerdings: Momentan stehen die Schnell- und Selbsttests noch gar nicht in den Mengen zur Verfügung, die für die geplanten Öffnungen notwendig sind. Und auch von den Testzentren, die der Bundesgesundheitsminister versprochen hatte, fehlt größtenteils jede Spur. Deshalb macht der sächsische Sonderweg, der eigentlich von der Vorsicht geprägt sein soll, die neuen Corona-Regeln noch komplizierter.

Kritik an Bund-Länder-Beschlüssen

Aufgrund des Test-Engpasses muss Sachsen schließlich bei der ebenfalls geplanten Testpflicht für Kundinnen und Kunden einen Rückzieher machen: So lange es nicht genügend Test-Kits gebe, werde keine solche Verpflichtung eingeführt, erklärt Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Auch Vize-Regierungschef Wolfram Günther (Grüne) moniert: „Die Bundesregierung hat es leider versäumt, den Weg ausreichend abzusichern. Trotz mehrmaliger vollmundiger Ankündigungen des Bundesgesundheitsministers werden die Tests auch am 8. März noch nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.“

Drei sächsische Besonderheiten im Bundesvergleich

Neben den neuen, umfassenden Testpflichten enthält die ab 8. März in Kraft tretende Corona-Schutzverordnung noch drei weitere Besonderheiten im Vergleich zu den Bund-Länder-Beschlüssen. Der erste Unterschied ist bereits genannt worden: Die Öffnungen der weiterführenden Schulen für den Wechselunterricht. Nicht zuletzt aufgrund des föderalen System waren am Mittwoch zu diesem Punkt keine einheitlichen Vereinbarungen getroffen worden. Sprich, jedes Land ist selbst zuständig.

Notbremse bei 1300 belegten Corona-Betten

Die zweite Differenz betrifft die Verknüpfung von Öffnungen mit bestimmten Inzidenzwerten: Während im Bund-Länder-Beschluss das Land oder eine Region (Landkreis, kreisfreie Stadt) unter der Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 100 liegen muss, koppelt Sachsen bei Werte – das heißt, im gesamten Freistaat und in der betreffenden Region muss die Inzidenz unter 100 sein, um Lockerungen vornehmen zu können.

Mit dem dritten Unterschied baut Sachsen eine Notbremse ein: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mindestens drei Tage über 100, werden Lockerungen wieder gestrichen. Das Gleiche gilt, wenn 1300 der sachsenweit rund 1700 Corona-Intensivbetten belegt sind. In diesem Fall werde es eine Sondersitzung des Kabinetts und weitere Schließungen geben, kündigt Sachsens Sozialministerin an. Die Koppelung an die Intensivbetten ist laut Petra Köpping deutschlandweit einmalig.

Sachsen warnte vor voreiligen Öffnungen

Im Nachgang der Bund-Länder-Verhandlungen war am Donnerstag bereits bekannt geworden, dass sich Sachsen von den Beschlüssen in einigen Teilen distanziert. Deshalb findet sich kurz vor dem Ende des 13 Seiten umfassenden Beschlusspapiers eine entscheidende Marke: „Der Freistaat Sachsen hält die hier beschlossenen unkonditionierten Öffnungen angesichts der aktuellen und absehbaren Infektionslage sowie Impfquote für nicht vertretbar; er ist der Ansicht, dass Öffnungen mit einem verpflichtenden und funktionierenden Testregime gekoppelt sein müssen.“ Was so diplomatisch formuliert ist, hat einen ernsten Hintergrund: Sachsen mahnte in den Gesprächen zur Vorsicht bei den Öffnungen, wollte aber die Verhandlungen mit der Kanzlerin nicht an seinem Einspruch scheitern lassen, beziehungsweise noch weiter in die Länge ziehen. Deshalb wurde dieser Kompromiss gefunden – und machte sich Sachsen auf seinen eigenen Weg, der laut Kretschmer bundesweit „nicht mehrheitsfähig“ gewesen ist.

Von Andreas Debski