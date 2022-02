Leipzig

Tausenden Haushalten in Sachsen ist 2020 der Strom abgedreht worden, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag bei der Bundesnetzagentur hervor. Etwa 14.600 Haushalte waren davon betroffen. Der jüngste Monitoring-Bericht der Behörde, der am 1. Februar veröffentlicht wurde, weist Sachsen damit im Vergleich der Bundesländer auf Platz 5 aus. Trauriger Spitzenreiter war Sachsen-Anhalt, während Thüringen Platz 10 belegte. Die wenigsten Stromsperren in Relation zur Bevölkerung gab es dagegen in Baden-Württemberg.

„Energiekosten sind zunehmend eine Existenzfrage“

Durch zum Teil deutlich gestiegene Energiekosten und der daraus resultierenden Pleite vieler Energie-Discounter wird sich die Situation noch in diesem Jahr weiter zuspitzen. „Angesichts der explodierenden Energiepreise drohen in nächster Zeit noch mehr Stromsperren in Sachsen“, warnt der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke). „Die Energiekosten sind zunehmend eine Existenzfrage. Die kommenden Abrechnungen werden für hunderttausende Sachsen ein Schock.“ Er fordert deshalb ein Verbot von Stromsperren und sinkende Energiepreise durch Entlastungen bei Steuern und Abgaben. Pellmann mahnt: „Der Staat darf nicht noch an der Preisexplosion verdienen.“

Die Entwicklung der Verbraucherpreise im Januar. Quelle: Statistisches Bundesamt/dpa

Besonders Kunden, die ihren Energieanbieter verloren haben und in die Grundversorgung wechseln mussten, sind von der rasanten Preisentwicklung betroffen. Denn eine Vielzahl dieser Grundversorger – oftmals die heimischen Stadtwerke – reagieren mit unterschiedlichen Tarifen und bieten Neukunden Strom und Gas zu deutlich höheren Preise an als ihren Bestandskunden. Begründung: Die zusätzlichen Energiemengen müssen kurzfristig beschafft und können nicht über die langfristigeren und günstigeren Versorgungsverträge auf dem Markt beschafft werden.

Kommt es doch zum Ernstfall, zu Zahlungserinnerungen oder gar Mahnungen, sollten diese laut Verbraucherzentrale Sachsen auf keinen Fall ignoriert werden. Besser sei es, mit dem Versorgungsunternehmen über Auswege zu sprechen. Dazu gehörten zum Beispiel eine Ratenzahlung oder eine zeitweilige Erhöhung der Abschläge, um die Summe der Rückstände zu reduzieren. Eine Stundung hingegen mache dann Sinn, wenn man gerade in Kurzarbeit ist oder Krankengeld bezieht. Schließlich könne sich, wer Sozialleistungen erhält, vom Jobcenter oder dem Sozialamt Geld leihen, um seine Energieschulden zu begleichen.

Arbeit im Homeoffice als Risikoquelle

Die Verbraucherzentrale warnt, dass beispielsweise auch der steigende Energieverbrauch im Homeoffice angesichts überteuerte Preise am Jahresende zu einer bösen Überraschung führen könnte. Schätzungen zufolge steigt der Stromverbrauch durch den regelmäßigen Betrieb von Laptop, Monitor, Schreibtischlampe, Wasserkocher oder Kaffeemaschine und die Nutzung des Elektroherds oder der Mikrowelle um etwa fünf Prozent. Die konkreten Mehrkosten sind von Fall zu Fall unterschiedlich und werden auf 30 Cent bis ein Euro pro Tag beziffert. Wird der Heizenergiebedarf hinzugezogen, entstehen schnell Mehrkosten von bis zu 250 Euro pro Jahr.

„Nur auf die Kosten des Energieträgers zu schauen, ist oft zu oberflächlich gedacht. Meistens sind parallel noch etliche andere Maßnahmen möglich. Auch Kleinigkeiten werden in ihrer Wirkung oft unterschätzt“, erinnert Robert Zimmermann, Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen. Die hohen Energiepreise könnten zwar häufig nicht vollständig ausgeglichen werden, dennoch sei es wichtig, die eigenen Stromfresser im Haushalt zu identifizieren. Geräte, die gerade nicht benötigt werden, sollten in jedem Fall komplett abgeschaltet werden, da sie auch im Standby-Modus unnötig Strom verbrauchten.

Jedes Grad weniger lässt Verbrauch um sechs Prozent sinken

Da langes Stillsitzen überdies schnell ein Gefühl des Fröstelns aufkommen lasse, sei ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft oder eine warme Tasse Tee besser als den Thermostat hochzudrehen. Jedes Grad weniger lasse den Heizenergieverbrauch nämlich um sechs Prozent sinken.

Die Bundesnetzagentur hat zumindest eine positive Nachricht parat: Trotz Unterbrechungsandrohung und Sperrbeauftragung trennten sich nur wenige Lieferanten tatsächlich von ihren Kunden. Denn: „Die Kündigung eines Grundversorgungsvertrages ist nur unter engen Voraussetzungen möglich.“ Beispielsweise dürfe eben keine Grundversorgungspflicht bestehen. Die weitere Versorgung müsse also aus wirtschaftlichen Gründen für den Grundversorger nicht zumutbar sein. Der Zahlungsrückstand, bei dem der Energieliefervertrag gekündigt wurde, lag bundesweit praktisch bei etwa 168 Euro im Durchschnitt. Aber theoretisch und laut Gesetz kann der Strom bereits ab einem Rückstand von 100 Euro abgeklemmt werden.

Von Roland Herold