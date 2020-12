Offener AfD-Machtkampf: Chrupalla attackiert Meuthen

Dresden

Das demonstrative Schulterklopfen blieb diesmal aus. Stattdessen herrschten nach der Parteitagsrede von AfD-Chef Jörg Meuthen vor allem: Entsetzen, Enttäuschung, Zorn. „Schmutzige Wäsche sollte besser zu Hause gewaschen werden“, fasst Tino Chrupalla, Sachse und Meuthens Co-Vorsitzender, gegenüber der LVZ die Reaktionen zusammen und fährt seinem Parteifreund überraschend deutlich in die Parade. Der offen ausgetragene Machtkampf vom Wochenende hallt auch zwei Tage später nach – und wird die AfD wohl noch lange beschäftigen.

AfD liegt in Sachsen bei rund 25 Prozent

Zum Missfallen der ostdeutschen – und insbesondere der sächsischen – Delegierten hatte sich Meuthen von den Querdenkern distanziert, die derzeit gegen Anti-Corona-Maßnahmen protestieren. So wie einst Frauke Petry mit Pegida fremdelte und letztlich auch über diesen parteiinternen Zwist stürzte, versucht der seit 2015 amtierende Vorsitzende nun einen ähnlichen Befreiungsschlag als Marktliberaler und Konservativer.

Anzeige

Angesichts der schlechten Umfragewerte könnten ihm allerdings die Argumente ausgehen: Während die AfD laut einer aktuellen Forsa-Erhebung bundesweit nur noch sieben Prozent erreicht und damit auf die schlechteste Marke seit Juli 2017 sinkt, haben insbesondere die Sachsen gehöriges Oberwasser. In den Civey-Umfragen für die „ Sächsische Zeitung“ liegt die Partei relativ konstant zwischen 23 und 25 Prozent, und konnte Ende November sogar einen Prozentpunkt zulegen.

Urban hält Abgrenzung zu Querdenken für falsch

Als Erfolgsrezept gilt eine Strategie, die der AfD mit dem Abflauen des Asyl-Themas abhanden zu kommen schien: Das Kanalisieren des sogenannten Volkszorns. Nicht zuletzt deshalb lässt sich durchaus eine Analogie zu Pegida sehen. „Eine Abgrenzung zu Querdenken ist unnötig und falsch. Es ist wichtig, dass wir bei Demonstrationen nahe an den Menschen sind. Dort werden Forderungen an die Politik formuliert. Im besten Fall tragen wir solche Forderungen ins Parlament“, erklärt Landesparteichef Jörg Urban. Im Fall von Pegida klangen die Aussagen ähnlich.

Um das zu unterstreichen, hat die AfD zuletzt eine Sondersitzung des sächsischen Landtags zum Thema Corona einberufen lassen – allerdings erst, als der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz schon verabschiedet hatte. Außerdem kann das Landesparlament die Bundesgesetze nicht rückgängig machen. Doch um so viel Realismus geht es nicht. Das neue, nahezu alle ansprechende Thema scheint gefunden zu sein, selbst wenn im Frühjahr durch die AfD noch ein Notparlament und drastische Maßnahmen gefordert wurden. Jetzt sagt Urban: „Alle anderen Parteien sind der Meinung: Die Regierung macht alles richtig. Damit fällt uns die Kritik am Regierungshandeln sozusagen in den Schoß.“

Ost-Landesverbände streben nach mehr Einfluss

Längst sagt auch Co-Bundeschef Chrupalla mit Blick auf die Querdenker: „Wir stehen an der Seite friedlicher Bewegungen, die sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung für den Erhalt der Bürgerrechte einsetzen.“ Corona treibe die Leute um, das reiche von Existenznöten bis hin zu Berufsverboten – „und wegen dieser Ängste gehen die Menschen auf die Straße“. Deshalb sollte man mehr auf die Gründe des Protestes eingehen, statt alle sofort in die rechte Ecke zu stellen, sagt Chrupalla: „Diese pauschalisierte Ablehnung mache ich, macht die AfD nicht mit.“

Fest steht allerdings auch: Die AfD braucht die öffentliche Aufmerksamkeit wie keine andere Partei in der Bundesrepublik. Immerhin steht ein Superwahljahr bevor: Im Jahr 2021 wird nicht nur über den Bundestag neu entschieden, unter anderem stehen auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt Wahlen bevor. Dass sich dabei die Ost-AfD-Landesverbände lautstark einmischen werden, ist nicht erst seit dem jüngsten Parteitag klar. Und dass Co-Bundeschef Chrupalla schon bald eine Tour durch West-Verbände unternehmen wird, lässt sich angesichts der Gemengelage durchaus schon als Fingerzeig verstehen. Die Koordinaten könnten sich erneut verschieben.

Von Andreas Debski