Ohne Maske auf Demo: Jetzt soll Roßweinerin zahlen

Döbeln

Knapp 1300 Verfahren sind im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung im Landkreis Mittelsachsen bislang eingeleitet worden. Registriert wurden Verstöße gegen das Kontaktverbot, gegen die Maskenpflicht, das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit sowie gegen das Einreiseverbot und Quarantänebestimmungen. Während im vergangenen Jahr 354 mal Bußgeld im Umfang von 23 570 Euro verhängt wurde, waren es in diesem Jahr bislang 300 Bußgelder mit einer Gesamthöhe von 31 310 Euro. Diese Zahlen teilt das Landratsamt Mittelsachsen auf Nachfrage von lvz.de mit.

Roßweinerin streitet ab

Gegen einen Bußgeldbescheid über 60 Euro hatte jetzt auch eine Roßweinerin Einspruch eingelegt. Die 59-Jährige soll am frühen Abend des 30. November 2020 in Döbeln auf einer Demonstration auf dem Obermarkt ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen worden sein. Einer entsprechenden Aufforderung durch Polizeibeamte sei sie nicht nachgekommen. Dass sie eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz begangen haben soll, stritt die Roßweinerin beim Anhörungstermin vor Richter Wolfgang Dammer im Amtsgericht Döbeln vehement ab. Auch, dass sie überhaupt von irgendwem aufgefordert worden sei, eine Maske zu tragen. Sie sei auch nicht als Teilnehmerin auf der Demonstration gewesen, sondern nach einem Einkauf im nahe gelegenen Kaufland nur zufällig auf dem Obermarkt. „Ich habe Angst vor der Schranke auf dem Parkplatz dort, deshalb stelle ich mein Auto immer auf den Edeka-Parkplatz ab“, gab sie als Erklärung an, warum sie sich auf dem Obermarkt befunden habe. Mit dem Tragen einer Maske indes habe sie tatsächlich ein Problem. „Ich habe seit über einem Jahr Probleme mit der Atmung“, erklärte sie dem Richter. Ein Attest aber könne sie nicht vorweisen, weil sie nicht zum Arzt gehe.

59-Jährige gibt letztlich klein bei

Als der Richter schließlich einen neuen Termin in Aussicht stellte, bei dem er die Aussagen der 59-Jährigen noch einmal durch die Beamten vom Einsatzabend prüfen wollte, steigert sich die Aufregung der Roßweinerin ein weiteres Mal. Nach kurzer Unterbrechung der Verhandlung und Beratung mit einem ihrer fünf Begleiter, die im Saal Platz genommen hatten, zog sie ihren Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zurück. „Ich werde das bezahlen, auch wenn das Unrecht ist. Ich habe keine Nerven dafür. Aber Unrecht ist ja normal heutzutage“, machte sie ihrer Auffassung noch einmal lautstark Luft.

Von Manuela Engelmann-Bunk