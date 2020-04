Oktoberfeste in Leipzig und Region: „Niemand kann sagen, was in sechs Monaten ist“

Leipzig

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) haben Nägel mit Köpfen gemacht: Seit Wochen wurde bereits über eine Absage des weltweit größten Volksfests – dem Oktoberfest – spekuliert. Am Montag fiel die Entscheidung: Die Wiesn fällt in diesem Jahr wegen des Coronavirus aus. Was bedeutet die Entscheidung für die zahlreichen Oktoberfeste in der Region Leipzig, die sich ebenfalls einer enormen Beliebtheit erfreuen? Zieht die Entscheidung in München eine Kettenreaktion nach sich?

Oktoberfest mit Social Distancing?

„Wir gehen aktuell davon aus, dass es stattfinden kann“, erklärt Jörg Folta vom Leipziger Felsenkeller. Er organisiert mit dem „Original Spaten Oktoberfest“ ein eher traditionelles und gediegenes Fest. „Unser Oktoberfest hat eine Kapazität von unter 1000 Personen. Sollten bis dahin neue Verfügungen kommen, dann werden wir uns auf darauf einstellen. Stichwort: Sicherheitsabstand.“ Wenn es sein muss, wäre Folta also auch bereit, ein Oktoberfest ganz im Zeichen des Social Distancing zu organisieren.

„Wir halten erstmal weiter dran fest“, sagt auch Alexander Prior. Er organisiert mit der Peter und Paul Veranstaltungs GmbH die Albanus Wiesn in Schkeuditz und die Delitzscher Wiesn. „Wir wollen sie weiter stattfinden lassen und hoffen, dass die Politik wieder zur Vernunft kommt und die Veranstaltungen freigibt.“ Prior ärgert sich darüber, dass niemand bisher definiert habe, was eine Großveranstaltung ist. Er rechnet aber damit, dass sich die Situation im Herbst entspannen wird. „Wir planen erstmal so, als würde es stattfinden.“

Das plant auch Stefan Tröger von Sunside Events für das Oktoberfest in Grimma. „Ich hoffe, dass die regionalen Oktoberfeste stattfinden können, weil der Besucherkreis nicht so international ist wie in München.“ Er hofft, dass bis dahin wieder etwas Normalität eingetreten sein wird. „Ich gehe davon aus, dass es ganz normal stattfindet.“ Gegebenenfalls ist Tröger aber auch bereit, sein Konzept anzupassen. „Wenn es begrenzt ist oder Sicherheitsmaßnahmen geben sollte, dann müssen wir das Konzept so umstricken, dass es funktioniert und dass Leute kommen und sich freuen.“

Von Woche zu Woche schauen

In kleinen Schritten denken will vorerst auch Karsten Fiege. Der Veranstaltungsmacher rechnet mir einer Absage der Eilenburger Wiesngaudi, möchte die Hoffnung aber auch noch nicht ganz aufgeben. „Wir glauben, dass dieses Fest nicht erlaubt sein wird. Es wäre aber schön, wenn es anders wäre.“ Aktuell verfolge er jeden Tag die Nachrichten. „Wir können aktuell auch nur von Woche zu Woche schauen und warten, wie die Bestimmungen sein werden.“

Auch in Oschatz ist die Entscheidung noch nicht gefallen. „Das ist aktuell sehr schwierig zu entscheiden, ob hop oder top“, so Felix Knabe von Eventsolutions Sachsen. „Aktuell können wir nicht einschätzen, ob die Oschatzer Wiesn stattfinden werden oder nicht.“

„Auf der Kippe“ stehen auch die Groitzscher Wiesn. Das jedenfalls sagt Veranstalter Alexander Kölling von der ADK Medienagentur. „Dadurch, dass unsere Regierung immer nur vage Sachen macht, ist die Planung für uns als Veranstalter unsicher.“ Auch Kölling sagt, dass er und seine Leute aktuell von Woche zu Woche arbeiten. Erschwerend komme hinzu, dass das Veranstaltungsverbot aktuell bis zum 31. August gelte. Solange der Bund oder die Länder die Veranstaltung nicht offiziell unterbinde, greife keine Ausfallversicherung. Das mache die Frage nach einer Absage der Veranstaltung noch komplizierter.

„Geht der gesamten Branche an die Substanz“

Und wie sieht es mit dem Leipziger Oktoberfest aus? Dem Event, das im vergangenen Jahr im Riesenzelt auf der Alten Messe mehr als 30.000 Sachsen zu Bayern werden ließ? Veranstalter Denis Pfannmüller von der Wiesenrausch Gastronomie und Event GmbH in Hamburg sagt, dass ihn die Absage des Münchner Volksfests überrascht habe. „Wir hätten nicht gedacht, dass es soweit kommt. Insofern sind wir nicht ganz darauf vorbereitet.“ Aktuell hoffen Pfannmüller und sein Team, dass sich die Befürchtungen für Leipzig nicht bestätigen werden. „Wir gehen davon aus, dass es planmäßig stattfindet. Was dann an Auflagen seitens der Behörden kommt, muss man abwarten.“ Wahr sei aber auch: „Niemand kann sagen, was in sechs Monaten ist.“

Pfannmüller und sein Team wollen nun sehr genau beobachten, wie sich die Dinge entwickeln. „Sollte sich andeuten, dass es keine Entspannung gibt, dann werden wir versuchen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo wir sagen: Jetzt müssen wir die Reißleine ziehen.“ Besonders schwer sei die Planung auch deswegen, weil viele Partner und Künstler die nächsten Monate vielleicht wirtschaftlich gar nicht überleben könnten. „Das geht der gesamten Branche an die Substanz geht, wie es schlimmer nicht sein kann.“

Von Bastian Schröder