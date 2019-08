Dresden

Am Anfang war Entsetzen, eine Art Schockstarre: Nach dem Ergebnis der Europawahl in Sachsen, bei der die AfD abermals vor der CDU lag, stand für sie fest, das etwas passieren muss, sagt die Leipziger Kabarettistin und Schauspielerin Elisabeth Hart. Die Tochter von Jürgen Hart („Sing mei Sachse, sing“) nahm Kontakt zu anderen Kabarettisten auf – und fand rasch viele Mitstreiter.

Am Sonntag bringen nun acht Kabaretts aus ganz Deutschland ein Sonder-Programm unter dem Titel „Blau Machen ist keine Alternative – zu sehen ist das Ganze auch in einem Livestream. Deutsche Kabarettensembles machen drei Kreuze“ auf die Bühne in der Dresdner Herkuleskeule. Darunter sind die Leipziger Academixer, das Düsseldorfer Kommödchen, die Kanzleramtspforte des MDR und das Chemnitzer Kabarett. Unterstützung kommt auch von der Münchner Lach- und Schießgesellschaft sowie vom Renitenz-Theater.

Zudem werden auch Solisten wie Christian Ehring („extra 3“), Olaf Schubert, Jürgen Becker und der diesjährigen Dieter-Hildebrandt-Preisträgerin Christine Prayon mit Beiträgen vertreten sein.

„Wir haben telefoniert und gesagt – wir müssen jetzt, vor der Landtagswahl in Sachsen, Stellung beziehen. Wir sorgen uns um die Demokratie in unserem Land“, erklärt Philipp Schaller von der Herkuleskeule die Initiative und betont: „Es soll kein Abend werden, der sich in erster Linie gegen die AfD richtet. Das wird kein Einheitsbrei nur gegen diese Partei.“

Zugleich zielt der Titel „Blau Machen“ natürlich auf die Parteifarbe der AfD. Das Erschreckende sei, so Schaller, dass man heutzutage kaum noch über Themen diskutieren und auch streiten könne, da „die andere Seite“ das Gespräch meist verweigere oder sich in einfache Formeln flüchte.

Deshalb drehe sich, macht Schaller klar, alles um entscheidende Fragen, die über die AfD hinausgingen: „Wollen wir uns die im Grundgesetz versprochene Demokratie, die Chancengleichheit, die Menschenwürde wirklich weiter von den herrschenden Regierungen und Konzernen zerstören lassen? Wollen wir weiter dabei zusehen, wie die Reste der Volksparteien durch ihre wirtschaftshörige und bürgerfeindliche Politik den Weg bereiten für Hetzer und Hasser?“ Auch Elisabeth Hart sagt, allerdings nicht zuletzt mit Blick auf das AfD-Wahlprogramm: „Wir wollen eine prodemokratische Haltung zum Ausdruck bringen – gegen antidemokratische Tendenzen und Strömungen.“

Die deutschlandweit bekannten Kabarettisten gehen den Weg, den auch schon andere prominente Künstler beispielsweise im Vorfeld der Oberbürgermeister-Wahl in Görlitz gegangen sind. Als im Juni die entscheidende Abstimmung zwischen einem CDU- und einem AfD-Kandidaten stattfand, hatten sich Hollywood-Stars, Regisseure und Autoren mit einem offenen Brief an die Bevölkerung gewandt. Auch damals, vor gut zwei Monaten, lautete der Tenor: „Gebt euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin.“

Für das Programm „Blau machen ist keine Alternative“ am Sonntag um 18 Uhr in der Herkuleskeule Dresden (Schloßstraße 2) gibt es noch Restkarten. Das Bühnengeschehen wird auch ins Foyer des Kabaretts übertragen. Zudem wird es einen Livestream im Internet geben.

