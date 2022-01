Omikron-Ausblick: Das erwartet Sachsen in den kommenden Wochen

Leipzig/Berlin

Auf den Tag genau zwei Jahre nach der ersten registrierten Corona-Infektion in Deutschland vermeldete das RKI am Donnerstag 200.000 Neuinfektionen. Bei diesem bundesweiten Rekord wird es nicht bleiben. Die Ausbreitung der Omikron-Mutation hat erst richtig Fahrt aufgenommen, eine Verdopplung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz von 1000 ist noch nicht einmal die pessimistischste Prognose für die kommenden Wochen. Diese rasante Entwicklung bekommt nun auch Sachsen zu spüren. Am Donnerstag wurden knapp 5000 neue Infektionen nach Berlin gemeldet – ein Plus von 2000 zur Vorwoche. Nachdem die neue Variante zu Beginn vor allem in den Ballungsräumen Leipzig und Dresden zu sprunghaft vielen Infektionen geführt hat, mehren sich jetzt auch in allen ländlichen Regionen die Betroffenen.

Wieder mehr freie Betten in den Kliniken

Im Gegensatz zu den stark steigenden Omikron-Fällen gibt es aktuell auf den Klinik-Stationen im Freistaat aber wieder mehr freie Betten. Von den 2700 Covid-19-Patienten im Dezember 2021 wurden am Donnerstag noch 600 behandelt. Viel Zeit zum Durchatmen hat das Personal trotzdem nicht: Verschobene Operationen müssen aufgeholt werden, ehe die neue Variante die Lage wieder verschärfen dürfte. „Momentan ist die Situation in den sächsischen Kliniken wieder vergleichsweise ruhiger und stabiler geworden. Wir wissen aber auch, dass sich die erneut hohen Infektionszahlen in ein bis zwei Wochen auf den Stationen widerspiegeln werden“, so Friedrich München, Vize-Chef der Krankenhausgesellschaft Sachsen. Zwar zeigten die Erfahrungen aus anderen Ländern, dass Omikron seltener zu schwersten Covid-19-Erkrankungen führe. „Allerdings hat Sachsen nicht nur eine höhere Altersstruktur, sondern eben auch einen höheren Anteil von Ungeimpften. Das bedeutet, wir müssen weiter sehr flexibel bleiben“, so München weiter.

Erzgebirge steht weiter am besten da

Am besten steht aktuell noch das Erzgebirge da, wo es nicht nur in der vergangenen Delta-Welle besonders viele Ansteckungen und Covid-19-Verstorbene gab. Sachsens Sozialministerium macht unter anderem die Genesenen-Immunität für den sächsischen Omikron-Verzug verantwortlich. Allerdings sei das nur eine Momentaufnahme. „Auch in vorherigen Wellen war Sachsen zwar später betroffen als andere Bundesländer, wegen der geringen Impfquote dafür aber umso stärker“, heißt es aus Dresden.

Epidemiologe: Krankenhausbelastung bald wie im Dezember

Der Epidemiologe Professor Markus Scholz (Uni Leipzig) sprach am Donnerstag von einer Inzidenz weit über 3000, die noch auf den Freistaat zukomme – auch wenn diese womöglich aufgrund der Einschränkungen bei den PCR-Tests gar nicht mehr gemessen werden kann. Das entspricht 120.000 Infektionen pro Woche. Wie sich dies auf die Situation in den Kliniken auswirken werde, sei aber noch nicht eindeutig vorauszusehen. „Aber selbst im optimistischsten Fall rechnen wir aufgrund der hohen Fallzahlen mit einer ebenso hohen Krankenhausbelastung wie während der Deltawelle im Dezember“, so der Leipziger Wissenschaftler.

Hohe Infektionen spiegeln sich in zwei Wochen auf Stationen

Viele Erfahrungen mit Omikron haben schon Dänemark und Großbritannien gesammelt. Dort dominiert die Variante seit Dezember und führt auch jetzt noch sehr vielen Ansteckungen. Trotzdem wollen beide Länder ihre Maßnahmen demnächst lockern. Dänemarks Gesundheitsminister Magnus Heunic begründete die Öffnung am Donnerstag mit der hohen Impfquote im Land, welche die Zahl der schweren Krankheitsfälle von der Inzidenz entkoppelt habe. Ähnliches ließ sich zuletzt auch schon in deutschen Bundesländern erkennen. Trotz hoher Infektionsrate blieben die Intensivstationen in den deutschen Impfhochburgen Bremen und Schleswig-Holstein auf dem Niveau vom Dezember.

Sachsen ist beim Impfen deutschlandweit Schlusslicht. Abzüglich der zuletzt Genesenen trifft die Omikron-Welle hier nun noch immer auf gut eine Million Menschen ohne Schutz – darunter 200.000 ungeimpfte Seniorinnen und Senioren über 60 Jahren. Eine Ansteckung mit der Omikron-Variante können auch Impfungen und Genesenenimmunität inzwischen nicht mehr verhindern, der Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe ist aber immer noch um ein vielfaches höher als ohne.

