Omikron-Prognose für Sachsen: Schneller Anstieg ab Mitte Januar

Parallel zu den Weihnachtsfeiertagen sind die Corona-Inzidenzen in Sachsen noch einmal deutlich gesunken. Auch wenn die Daten aktuell nicht wirklich belastbar sind, sehen Wissenschaftler insgesamt aber einen spürbaren Erfolg des sogenannten „Wellenbrechers“ im Freistaat. Grund zum Ausruhen darauf gebe es aber nicht. In ihren neuesten Prognosen explizit für Sachsen ist von sehr schweren Zeiten ab Mitte Januar die Rede. Die Omikron-Welle lasse sich nicht mehr vermeiden, so die Forschenden um Professor Markus Scholz (Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie an der Universität Leipzig). Und sie werde wahrscheinlich erst zum Ende des Winters ihres Höhepunkt erreichen.

Die besseren Nachrichten zuerst: Noch etwa 36.000 Menschen haben sich in der vergangenen Weihnachtswoche in Sachsen mit dem Virus infiziert – das sind halb so viele wie Ende November. Seit Beginn des „Wellenbrechers“ hätten die über 16-Jährigen im Freistaat etwa 50 Prozent weniger Kontakte gehabt, lediglich bei den Jüngeren fiel die Reduzierung aufgrund der Präsenz-Schulzeit geringer aus. Das führte zuletzt auch zu etwas sinkenden Belastungen in Sachsens Kliniken. Seit Anfang Oktober sind dennoch allein im Freistaat bereits 2400 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind genauso viele Corona-Opfer, wie im selben Zeitraum 2020.

45 Prozent der berechtigten Zweitgeimpften sind geboostert

Dass es trotz der erheblich höheren Infektionszahlen in den vergangenen Wochen nicht noch mehr Corona-Tote geworden sind, sei den Impfungen und Boosterungen zu verdanken, schreiben die Forscher. Weil Ältere inzwischen häufiger geschützt seien, infizierten sich nun verstärkt Jüngere – bei denen die Erkrankung seltener zum Tod führe. Bei immerhin gut 80 Prozent der Zweitgeimpften konnte zuletzt in Sachsen mit sechsmonatigem Abstand eine Auffrischung durchgeführt werden. Bundesweit sind es nahezu 100 Prozent. „Für Omikron ist allerdings ein Booster nach weniger als drei Monaten empfohlen, hierauf bezogen sind momentan erst 45 Prozent der Zweitgeimpften geboostert“, mahnen die Forscher.

Ein Grund für die erheblich Ausbreitung der Delta-Variante zuletzt in Sachsen waren Infektionen in Schulen. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) haben die Leipziger Forschenden in den vergangenen Wochen die Situation in 342 Bildungseinrichtungen in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig sowie in der Messestadt selbst untersucht. Vor allem nach den Herbstferien seien die Infektionen rapide angestiegen – pro Schule bis zu 28 Betroffene in einer Woche, im Schnitt drei Betroffene in sieben Tagen. Etwa 30 bis 40 Prozent aller Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen gingen auf das Geschehen in den Einrichtungen zurück, heißt es im Bericht.

Dabei seien Lehrkräfte ähnlich häufig infiziert gewesen wie Kinder – trotz des vergleichsweise hohen Impfstatus in dieser Berufsgruppe. „Dies ist ein Indiz für wechselseitige Ansteckung an Schulen zwischen Schülern und Lehrkräften. Die Rolle der Schulen am Infektionsgeschehen sollte bei der bevorstehenden Omikron-Welle berücksichtigt werden“, so die Epidemiologen.

Höhepunkt der Omikron-Welle im Februar oder März

Diese sei inzwischen auch in Deutschland unausweichlich. Sollte die Kontaktintensität wie bisher bleiben, muss „mit einem bis zu fünf bis zehnfach stärkeren Infektionsgeschehen verglichen mit der vierten Welle gerechnet werden. Wir erwarten hier einen schnellen Anstieg und einen sehr hohen Spitzenwert in Sachsen ab Mitte Januar/ Anfang Februar“, schreiben die Leipziger Epidemiologen um Professor Scholz. Abhängig davon, wie viel infektiöser sich die Omikron-Mutation im Vergleich zur Delta-Variante herausstelle, werde die anstehende Welle erst im Februar oder März ihren Höhepunkt erreichen.

„Diese Entwicklung kann praktisch nicht mehr aufgehalten werden. Es kann allenfalls gedämpft werden durch eine anhaltend intensive vorbeugende Impf- und Boosterkampagne und durch drastische und konsequente Kontaktreduktionen“, erklären die Wissenschaftler. Weil sich bisher nicht abzeichne, dass die neue Variante mildere Verläufe provoziere, erwarten die Forschenden, „dass infolge der Omikron-Variante die Todeszahlen erheblich ansteigen werden.“ Bereits bei ihrer jüngsten Modellierung Anfang Oktober waren die Leipziger Epidemiologen von mehreren Tausend Todesfällen infolge der ansteigenden Delta-Welle ausgegangen.

Auch wenn sich die Omikron-Welle nicht mehr verhindern ließe, so könne deren Ausprägung noch beeinflusst werden. Dabei gebe es zwei zentrale Maßnahmen: „Verschärfung der Kontaktreduktion um 75 Prozent und Boosterung aller bereits zweifach Geimpften, deren Zweitimpfung bereits drei Monaten zurückliegt.“ Zudem mahnen die Forschenden, dass AHA-Regeln in Innenräumen eingehalten, vorbeugenden Testungen weiter fortgesetzt und alle inzwischen verfügbaren medizinischen Maßnahmen – wie beispielsweise auch Antikörper-Therapien – eingesetzt werden.

Von Matthias Puppe