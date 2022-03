Omikron-Welle an Sachsens Schulen: Immer mehr Unterricht fällt aus

Dresden

In Sachsen wird es immer schwieriger, den Unterricht abzusichern: Inzwischen sind bereits 2100 Lehrkräfte in Quarantäne. Dabei handelt es sich in 1383 Fällen um Neuinfektionen aus der vergangenen Woche. Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die neuen Ansteckungen nahezu verdoppelt.

Ministerium: Es wird versucht, Unterricht aufrecht zu erhalten

„Wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch, leidet der Schulbetrieb unter der hohen Zahl in Quarantäne befindlicher Lehrkräfte“, räumt das sächsische Kultusministerium auf LVZ-Nachfrage ein. Unter diesen Bedingungen den „Unterricht vollumfänglich aufrecht zu erhalten, bedeutet eine enorme Herausforderung und ist nicht immer von Erfolg gekrönt“. Soweit es möglich sei, würden Lehrkräfte über das Programm Unterrichtsversorgung einspringen.

Etwa jede zehnte Lehrkraft fehlt durch Quarantäne oder Krankheit

Sachsen verfügt über rund 33.000 Lehrkräfte an 1400 öffentlichen Schulen. Allerdings sind die Corona-Quarantänen nicht die einzigen Ausfälle: Neben zirka 200 Lehrerinnen, die aufgrund von Schwangerschaft fehlen, sind laut Bildungsgewerkschaft GEW zudem durchschnittlich fünf Prozent aufgrund von anderen Erkrankungen als Corona außer Dienst. Damit fällt derzeit mehr als jede zehnte Lehrkraft aus.

GEW-Chefin: Regulärer Unterricht kaum noch möglich

Deshalb sagt Sachsens GEW-Vorsitzende Uschi Kruse: „Es lässt sich zwar noch irgendwie Unterricht machen – aber nicht mehr regelmäßig.“ Es sei an der Zeit, so Kruse, sich „endlich auf Mindestkompetenzen zu verständigen“, statt den Lehrplan „durchzuziehen“. Letztlich gebe es durch den Lehrermangel bereits ein gewaltiges Problem, das sich aufgrund der aktuellen Ausfälle noch akut verschärfe. „Alles, worüber wir beim Thema ’Aufholen nach Corona’ gesprochen haben, ist überholt. Unter diesen Bedingungen ist das Nachholen gar nicht möglich“, fügt die GEW-Landeschefin hinzu.

Mehr als 13.000 Neuinfektionen unter Schülern

Auch unter den Schülerinnen und Schüler nehmen die Neuinfektionen deutlich zu. Allein in der vergangenen Woche wurden 13.044 Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor waren es bereits 8160 neue Ansteckungen gewesen. Aktuell sind vier Schulen – jeweils zwei in Dresden und Chemnitz – komplett geschlossen, in weiteren zehn Schulen wurden Klassen in die häusliche Lernzeit geschickt.

Dass es nicht viel mehr Schließungen sind, liegt an den geänderten Quarantäne-Maßnahmen: Wenn Infektionsfälle auftreten, müssen laut den aktuellen Corona-Regeln die betroffenen Schüler in häusliche Lernzeit gehen – für die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse besteht eine Testpflicht für fünf aufeinanderfolgende Schultage. Im Dezember waren sachsenweit noch 400 Schulen geschlossen gewesen.

Von Andreas Debski