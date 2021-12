Leipzig

Die Zahlen bei den Corona-Patienten auf Sachsens Normalstationen sinken leicht – zurzeit werden dort rund 1640 Menschen behandelt. Allerdings verharrt die Belegung der 560 Patienten auf den Intensivstationen (ITS) auf hohem Niveau – unter anderem, weil die Kranken immer jünger werden und länger bleiben. Zuletzt gab es deshalb Überlegungen zu erneuten Verlegungen in andere Bundesländer, erklärt Professor Sebastian Stehr. 

Man habe sich aber aktuell gegen die aus medizinischen wie logistischen Gründen schwierigen Transporte über weite Strecken entschieden, so der Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Uniklinikum Leipzig (UKL), der auch die Intensivbelegung für den gesamten Freistaat koordiniert. Stattdessen werden derzeit jeden Tag zwei bis drei Patienten innerhalb der drei sächsischen Cluster Chemnitz, Leipzig und Dresden verlegt.

„Von Entspannung oder Entwarnung kann keine Rede sein“: Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

Von einer Stabilisierung auf sehr hohem Niveau spricht Professor Michael Albrecht. „Von Entspannung oder Entwarnung kann jedoch keine Rede sein“, so der Medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden. Denn die Versorgung von Corona-Erkrankten sei mit einem hohen personellen Aufwand verbunden. Es müssten weiterhin Stationen geschlossen bleiben, der OP-Betrieb sei um etwa 50 Prozent reduziert.

„Jede Runde kostet Kraft“: Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Quelle: André Kempner

Auch Leipzigs Kliniken vermelden eine gewisse Plateau-Bildung. Am St. Georg werden derzeit 49 Covid-Patienten behandelt – 13 davon auf der Intensivstation und fünf im Intermediate-Care-Bereich (Stufe zwischen ITS und Normalstation). Die zuletzt extrem zugespitzte Lage habe sich hier ein wenig entspannt, sagt Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und zugleich Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Doch die Last von 22 Monaten Pandemie schlägt sich am Georg inzwischen deutlich beim Krankenstand nieder. „Jede Runde kostet Kraft“, sagt Lübbert.

„Wenn weitere schwere Omikron-Fälle hinzukommen, bevor die Deltawelle deutlich abgeklungen ist, würde die Lage erheblich komplizierter“: Professor Sebastian Stehr, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Uniklinikum Leipzig und Koordinator für die Covid-Intensivbelegung in Sachsen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Sebastian Stehr blickt auf eine nach wie vor angespannte Lage auf der Corona-ITS am UKL – dort werden zurzeit 37 Covid-Patienten behandelt – drei mehr als vor 14 Tagen. Die rückläufigen Infektionszahlen machen sich im Intensivbereich noch nicht deutlich bemerkbar, erklärt der Leipziger Intensivmediziner. Anders als auf der Normalstation (51 Patienten), wo sowohl der kurzfristige, als auch der 14-Tage-Trend eine leichte Bewegung nach unten zeigen. Die kommenden Festtage treiben Stehr Sorgenfalten auf die Stirn. Denn erfahrungsgemäß kommen rund um das Weihnachtsfest mehr Patienten aus anderen Häusern in die Unikliniken, wo die Kapazitäten nun aber auch knapp sind.

Am Uniklinikum Dresden wird bis Jahresende mit einem zögerlichen Rückgang an Covid-19-Patienten auf den Normalstationen ausgegangen – bei gleichbleibend hoher Belastung auf den Intensivstationen. Am Leipziger Diakonissenkrankenhaus werden aktuell 15 Corona-Patienten versorgt (drei davon auf ITS) – hier stabilisieren sich die Zahlen ebenfalls. „Wir gehen davon aus, dass es bei dieser Größenordnung über die Weihnachtstage bleiben wird“, sagt Diako-Sprecher Alexander Friebel. „Darauf sind wir strukturell und personell vorbereitet.“

„Hohe Impfquote würde Zeit und Platz schaffen“

„Angespannt, aber stabil und im Moment kontrollierbar“ – so beschreibt Professor Gerhard Hindricks, Ärztlicher Direktor am Herzzentrum Leipzig, die Lage an den hiesigen Helios-Standorten, zu dem auch das Park-Klinikum und das Krankenhaus in Schkeuditz gehören. Am Herzzentrum liegen aktuell jeweils zwölf Corona-Patienten auf der ITS und auf der Normalstation, am Park-Klinikum sind es drei (ITS) und elf, in Schkeuditz drei (ITS) und neun Patienten.

Nach wie vor gebe es eine hohe Auslastung der Intensivkapazitäten. Hindricks schätzt, dass es noch 14 Tage dauert, bis sich das ändert. Obwohl sich auch auf den Normalstationen bei Helios die Lage bessert, ist von Entwarnung keine Spur. Es gebe weiterhin brenzlige Situationen bei der Notfallversorgung, konstatiert Hindricks. „Gerade beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall ist es ein wirkliches Problem, wenn der Rettungswagen an drei Kliniken vorbeifahren muss, weil ein betreutes Intensivbett fehlt“, sagt der Leitende Arzt der Abteilung Rhythmologie am Herzzentrum. „Da ist Zeit ein kritischer Faktor. Wir sind für Notfälle weiter offen und geben alles – aber diesen Anspruch können wir nicht mehr mit der gewohnten Selbstverständlichkeit erfüllen.“

In ganz Deutschland gebe es inzwischen zudem Abstriche bei der schnellen und hochwertigen Versorgung – unter anderem bei Krebs-Patienten. Wie alle Kollegen, die auf den Intensivstationen mit der Last durch die meist ungeimpften Covid-Patienten zu tun haben, wird auch Hindricks nicht müde, für die Impfung zu werben. „Eine hohe Impfquote würde uns Zeit und Platz verschaffen.“

„Der Einschlag wird kommen, aber die Größe des Kraters ist noch unklar“: Professor Gerhard Hindricks, Ärztlicher Direktor und Leitender Arzt der Abteilung Rhythmologie am Herzzentrum Leipzig. Quelle: Christian Hüller

Was muss noch passieren, um die Krankenhäuser zu entlasten? Leipzigs Chef-Infektiologe Lübbert hält einen weiteren kompletten Lockdown für schwer durchsetzbar – trotz der neuen Bedrohung durch die Omikron-Variante. Eine Kombination aus mehreren, bereits bekannten Maßnahmen sei aber zwingend nötig, um nicht in eine erneute schwere Überlastung der Krankenhäuser zu geraten: schnelle und konsequente Schließung der Impflücken (insbesondere bei den über 60-Jährigen), Boosterung, medizinische Masken, Abstand, Kontaktbeschränkungen, zusätzliche Absicherung privater Zusammenkünfte durch Selbsttests, keine Großveranstaltungen. „Man darf es nicht laufen lassen“, sagt Lübbert. Nur, wenn das beachtet werde, könne man die Herausforderung der Omikron-Variante sinnvoll angehen – und müsse auch auf den Faktor „Glück“ hoffen.

So zeige der Blick nach Südafrika, dass sich die immensen Infektionszahlen nicht mehr im gleichen Maße auf den Intensivstationen niederschlagen. Allerdings gebe es in dem Land auch mehr Menschen, die bereits früher eine Sars-Cov-2-Infektion durchgemacht haben (wahrscheinlich sogar mehrmals), und die Bevölkerung sei deutlich jünger als in Deutschland. Auch Gerhard Hindricks meint, dass die Beobachtungen aus Südafrika nicht ohne Weiteres auf Mitteleuropa übertragbar sind.

Hoffnung auf neue Arzneien Mit Blick auf die medikamentöse Behandlung setzt Leipzigs Chef-Infektiologe Professor Christoph Lübbert auf neue Arzneimittel in Tablettenform, die im neuen Jahr zum Einsatz kommen könnten: Nirmatrelvir/Ritonavir (Handelsname: Paxlovid) und Molnupiravir (Handelsname: Lagevrio). Hoffnungen richteten sich auch auf den neuen monoklonalen Antikörper Sotrovimab (Handelsname: Xevudy). Denn das erst im November in Europa zugelassene Präparat Casirivimab/Imdevimab (Handelsname: Ronapreve), mit dem auch Ex-US-Präsident Trump erfolgreich behandelt worden war, wirke nicht mehr gegen Omikron. Allerdings bleibe es hinsichtlich dieser Medikamente dabei: Sie können schwere Erkrankungsverläufe und damit Krankenhauseinweisungen nur verhindern, wenn sie frühzeitig nach einer Infektion gegeben werden.

„Immunität steigt mit jeder Welle“

Für Lübbert gilt jedoch grundsätzlich: Mit jeder epidemischen Welle wird ein Stück weit mehr Immunität in der Bevölkerung erworben. Deshalb deutet sich nach seiner Einschätzung mit dem Durchlaufen der absehbaren Omikron-Welle eine mögliche Übergangsphase hin zu einer endemischen Situation mit weniger schweren Verläufen auch hierzulande an. Zumal sich in „Impfverweigerungs-Regionen“ wie dem Erzgebirge immer mehr Menschen mit der Delta-Variante infizieren und damit eine gewisse Immunität aufweisen. „Ich könnte mir vorstellen, dass es in solchen Gebieten derzeit zu Infektionsraten im höheren zweistelligen Prozentbereich kommt“, so Lübbert.

Klar sei aber, dass der Aufbau einer robusten Immunität über mehrmalige Impfung und Boosterung immer der sicherere Weg sei. „Nur wenn es gelingt, über Weihnachten und trotz der Feier- und Ferientage Kontakte zu reduzieren und intensiv geimpft werden kann, gibt es die Chance, dass sich die Situation auf dem aktuellen Niveau stabilisiert“, sagt Medizin-Vorstand Albrecht vom Uniklinikum Dresden.

„Die Unsicherheit war nie größer als heute“

Alle hoffen auf einen milderen Omikron-Verlauf bei einer besser gewappneten Bevölkerung. Denn wenn zur ohnehin hohen Belegung der Intensivstationen noch weitere schwere Omikron-Fälle kämen, bevor die Deltawelle deutlich abgeklungen ist, würde die Lage erheblich komplizierter, sagt Sebastian Stehr vom UKL. „Die Unsicherheit war nie größer als heute“, meint Herzzentrum-Chef Hindricks.

Einerseits hätten erfahrene Virologen noch nie ein Virus mit einer derartigen Ansteckungsfähigkeit gesehen. Andererseits sei die Infiltration des Lungengewebes möglicherweise deutlich geringer. „Der Einschlag wird kommen, aber die Größe des Kraters ist noch unklar“, meint Hindricks. Man müsse deshalb auf alles vorbereitet sein.

Planspiele für den „Worst Case“

Bei Helios prüfen sie gerade, wie man sich einer erneuten zusätzlichen Überlastung stellen könnte. „Selbst wenn die Verläufe milder sein sollten, werden die Krankenhäuser sicher ein weiteres Mal in besonderer Weise herausgefordert sein“, sagt Diako-Sprecher Alexander Friebel. Es sei davon auszugehen, „dass die personellen Ausfälle aufgrund einer möglichen Quarantäne oder eigenen Erkrankung weiter zunehmen werden“.

Vielleicht kommt es in einigen sächsischen Kliniken wieder so, wie es schon einmal war – zum Beispiel an der Oschatzer Collm-Klinik. Die wurde im Dezember vor einem Jahr strikt in zwei Teile getrennt. Im Corona-Bereich wurde positiv getestetes Personal eingesetzt.

Von Björn Meine