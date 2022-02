Dresden

In sächsischen Unternehmen hat der Krankenstand wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus deutlich angezogen. Das bestätigte Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz, gegenüber der LVZ. „Genaue Zahlen aus den Betrieben darüber haben wir aber noch nicht“, bedauerte Wunderlich am Rande einer Pressekonferenz in Dresden.

Glücklicherweise halte sich aber die Zahl der Beschäftigten, die wegen ihrer Kinder in Quarantäne müssten, derzeit noch in Grenzen. „Hier würde ich im Moment noch von einer relativ ruhigen See sprechen“, betonte Wunderlich. Die Unternehmen hätten auf jeden Fall organisatorische Vorbereitungen getroffen und eruiert, wo Risiken an neuralgischen Punkten auftreten könnten, versichert der Hauptgeschäftsführer.

Ausfall von Schichten

Andreas Sperl, Präsident der IHK Dresden und Geschäftsführer der Elbe Flugzeugwerke GmbH sagt dagegen: „Was wir beobachten ist, dass der Krankenstand auf dem Weg nach oben ist. Dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhause bleiben müssen, weil ihre Kinder erkrankt sind.“ Sehr viel würde über Schulen und Kitas in die Familien hineingetragen.

Am Jahresbeginn sei die Situation sogar noch kritischer gewesen. Man habe im Fertigungsbereich eine verstärkte Anzahl an Infektionen gehabt. Darum wurde im Werk beschlossen, drei Schichten ausfallen zu lassen, damit dort keine Kontakte entstünden, die zu weiteren Infektionsketten geführt hätten. Das habe sich bewährt. Danach beruhigte sich die Infektionslage wieder etwas. „Man muss als Unternehmen auch aufpassen, aber mit einigermaßen klaren Vorgaben kann man eine solche Situation bewältigen“, mahnt Sperl.

Jeder vierte Betrieb betroffen

Wie aus einer branchenübergreifenden Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervorgeht, zeichnen sich bis Mitte Februar personelle Engpässe in verschiedenen Branchen ab. Demnach bewertet jeder vierte Betrieb von 370 befragten Unternehmen seine aktuellen Personalausfälle als „erheblich“. Weitere vier Prozent stufen ihre personelle Unterbesetzung als „kritisch“ für die Aufrechterhaltung ihrer Angebote ein. Die Betriebe rechnen damit, dass sich die Entwicklung in den nächsten Tagen verschärft.

Die größten Probleme aufgrund von Personalausfällen melden demnach Betriebe aus der Gesundheitsversorgung sowie dem Sektor Transport und Logistik. Weniger stark betroffen als der Durchschnitt seien bislang der Einzel- und Großhandel. „Noch gravierender schätzen die Unternehmen die Folgen aufgrund von Personalausfällen bei Zulieferbetrieben oder anderen Geschäftspartnern ein“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian mit Blick auf die Blitzabfrage.

Bei der Leipziger IHK liegen dazu keine Daten vor. Der angefragte Sachverhalt sei nicht Gegenstand der Erhebungen und bis dato meldeten sich die Mitgliedsunternehmen dazu nicht, teilte die Kammer mit. Auch die Handwerkskammer führt darüber keine Statistik.

Von Roland Herold