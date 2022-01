Omikron verbreitet sich verstärkt unter Leipzigs Kindern und Jugendlichen

Leipzig

Bei Infektionswellen mehren sich die Betroffenenzahlen zu Beginn meist in Schulen. Das ist auch bei Omikron nicht anders – wie sich aktuell in Leipzig wieder zeigt. Etwa 1500 Corona-Ansteckungen unter Mädchen und Jungen bis einschließlich 18 Jahren wurden vergangene Woche aus der Messestadt an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Das war ein Drittel aller Fälle. In der Regel bleiben die Krankheitsverläufe milder, für das Infektionsgeschehen insgesamt ist die Verdopplung gegenüber der Vorwoche aber dennoch von Belang. Unter Kindern und Jugendlichen gibt es in Leipzig bereits zu Beginn dieser Welle mehr Ansteckungen als auf dem Höhepunkt der Delta-Ausbreitung im Herbst.

In etwa 100 staatlichen und freien Schulen Leipzigs ist der Präsenzunterricht für einzelne Klassen vorübergehend ausgesetzt worden, weil sich in ihnen Infektionen häuften. Drei Bildungseinrichtungen wurden vom Kultusministerium zudem bis kommende Woche komplett geschlossen, weil dort bereits in allen Klassenstufen Corona-Fälle auftraten.

Verstärkte Ansteckungen in Grundschulen

Keine der jüngsten Altersgruppen ist derzeit von der Ansteckung mit Omikron ausgenommen. Allerdings sticht das Geschehen bei den Leipziger Grundschülerinnen und Grundschülern etwas heraus. Unter den Sechs- bis Zehnjährigen verdoppelte sich die 7-Tage-Inzidenz an der Pleiße innerhalb von einer Woche von 1500 auf 2300. Ein Grund dafür könnte auch die vergleichsweise niedrige Impfquote im Alterssegment sein: Fünf Prozent sind hier erst geimpft (Bundesschnitt 17 Prozent), in den oberen Stufen haben bereits 41 Prozent ihre Grundimmunisierung (Bund: 64 Prozent) erhalten.

Konkret mussten sich 600 Leipziger Mädchen und Jungen der Primärstufe (6-10 Jahre) in der vergangenen Woche in Quarantäne begeben, seit Jahresbeginn sind es in dieser Gruppe 1100. Dazu kamen in den vergangenen sieben Tagen 350 infizierte Leipziger Kinder im Krippen- und Kita-Alter (seit Jahresbeginn 680) sowie 550 Schülerinnen und Schüler aus Berufs- und Oberschulen sowie Gymnasien (seit Jahresbeginn 1000).

Hunderte Klassen lernen zu Hause – drei Schulen geschlossen

Ein Teil der Infektionen wurde in den Schulen selbst festgestellt. Zeigen sich beim wöchentlich dreimaligen Testen in einer Klasse mehrere Fälle, so werden in der Regel auch alle anderen Kinder vorsorglich per Allgemeinverfügung an den häuslichen Schreibtisch beordert. In gut 100 Schulen der Messestadt ist dies aktuell bei jeweils zwei bis drei Klassen so. In der International School im Stadtteil Schleußig lernen derzeit allerdings auch 18 Klassen von der ersten bis zur elften Stufe infektionsbedingt allein zu Hause. In drei Leipziger Bildungseinrichtungen müssen die Türen sogar komplett geschlossen bleiben: in der 91. und in der Marienbrunner Grundschule sowie in der Schule am Floßplatz.

Mit Blick auf die anderen sächsischen Regionen ist neben der Landeshauptstadt Dresden auch der Landkreis Leipzig zunehmend von Infektionen unter Kindern und Jugendlichen betroffen. Hier mussten sich in der vergangenen Woche 530 Kinder in Quarantäne begeben und sind 24 Bildungseinrichtungen teilweise geschlossen. Die bereits in der Vorwoche außer Betrieb genommene Grundschule in Großlehna ist weiterhin komplett zu. In den anderen, eher ländlichen Teilen des Freistaats geht es aktuell dagegen noch nicht so rasant nach oben wie in und an den Metropolen.

Sachsen hinkt noch hinterher – Berlin-Mitte mit Inzidenz 7000

„Die an Schulen erfassten Infektionszahlen haben in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen“, so eine Sprecherin des Kultusministerium am Dienstag. Allerdings sei die Lage aktuell noch nicht auf dem Niveau des vergangenen Dezembers. „Nichtsdestotrotz werden wir das Infektionsgeschehen weiter täglich im Blick behalten und wenn nötig mit vorübergehenden Schulschließungen reagieren oder einzelne Klassen in die häusliche Lernzeit schicken, um mögliche Infektionsketten zu brechen“, so die Ministeriumssprecherin weiter.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sich das Omikron-Geschehen in den kommenden Wochen wohl auch in Leipzig entwickeln wird, lässt sich mit Blick in andere Bundesländer erahnen. In Hamburg, Berlin und Bremen sind die Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch, im Berliner Stadtteil Mitte (350.000 Einwohner) betrug die 7-Tage-Inzidenz unter den Grundschülerinnen und Grundschülern zuletzt 7000, Tendenz steigend. In der Bundeshauptstadt verdoppelte sich am Montag auch die Zahl der teilweise geschlossenen Schulen von 200 auf 400.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe