Leipzig

Erst vor wenigen Monaten hat der hallesche Onlinehändler Relaxdays ein großes Versandlager im sachsen-anhaltischen Großkugel (Saalekreis) eröffnet. Jetzt bezieht das Unternehmen, das vorwiegend Artikel aus dem Bereich Haus, Garten und Freizeit vertreibt, einen weiteren Lagerkomplex – im nur wenige Kilometer entfernten Panattoni Airportpark Leipzig auf sächsischem Gebiet.

Neuer Standort nur durch die Autobahn 9 vom Airport getrennt

Der Airportpark befindet sich unmittelbar neben dem ehemaligen Möbelhaus Erbe und damit gegenüber dem Flughafen Leipzig/Halle, nur getrennt durch die Autobahn 9. Relaxdays habe 57.500 Quadratmeter Lager- und Bürofläche angemietet, wie der Projektentwickler Panattoni mitteilt. Damit sei der Airportpark (Gesamtfläche: 114.500 Quadratmeter) jetzt komplett vermietet. Die Immobilie war laut Projektentwickler im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt worden. Die Mieter finden eine hervorragende Verkehrsanbindung und Infrastruktur und „damit optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum“ vor, teilt Panattoni-Manager Fred-Markus Bohne mit.

Onlinehändler Relaxdays hat 470 Beschäftigte

Relaxdays ist laut früheren Angaben an fünf Standorten vertreten, darunter ein ehemaliges Aldi-Lager in Könnern (Salzlandkreis) und ein ehemaliges Kohle-Lager in Queis (Saalekreis), die als Versandzentren dienen. Mit den Hallen auf sächsischem Gebiet erweitern die Hallenser ihre Logistikfläche auf 149.000 Quadratmeter. Relaxdays hat nach früheren Angaben 470 Beschäftigte.

Von Andreas Dunte